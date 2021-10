Małgorzata Ohme skrytykowała wypowiedź Bożeny Dykiel na temat depresji. Co powiedziała?

Małgorzata Ohme dziś jest znana jako prowadząca „Dzień dobry TVN”, jednak przed karierą prezenterki, pracowała jako psycholog. Doskonale więc wie, jak ciężką chorobą jest depresja.

Małgorzata Ohme sktytykowała Bożenę Dykiel

Bożena Dykiel zaskoczyła swoimi słowami nie tylko widzów, ale i prowadzące „Dzień dobry TVN”. Przypomnijmy, aktorka nie tylko stwierdziła, że pandemia jest spiskiem najbogatszych ludzi, ale i zapewniała, że najlepszym sposobem na depresję jest ruch, odpowiednie odżywianie, uzupełnianie litu, a nawet „walnięcie kielicha”. Po słynnej wypowiedzi Bożeny Dykiel Fundacja „Twarze Depresji” zakończyła z nią współpracę, a wiele gwiazd otwarcie ją skrytykowało.

Swoje zdanie wyraziła również Małgorzata Ohme, która nie ukrywała, że takie teorie nie pomagają osobom chorującym na depresję. – Trzeba wzbudzać empatię, gdzieś to tabu rozwijać, aby ludzie szli odważnie po pomoc. To naprawdę mrówcza praca wielu fundacji, wielu ludzi, aby kraj się obudził. W tym sensie mówienie z lekceważeniem o bardzo ciężkiej chorobie psychicznej, która diametralnie wzrosła po lockdownie i jeszcze wzrośnie na pewno z efektem post traumatycznym, to świadczy o lekceważeniu i braku elementarnej wiedzy – stwierdziła Ohme w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Czytaj też:

Anna Wyszkoni padła ofiarą hakerów. Teraz ostrzega swoich fanów