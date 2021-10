„To była ręka Boga” Paolo Sorrentino kandydatem Włoch do Oscara

Nagrodzony Oscarem scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino („Wielkie piękno”) przedstawia historię dorastającego młodzieńca, który doświadcza złamanego serca i wyzwolenia w Neapolu w latach 80. XX wieku.

O czym jest film?

„The Hand of God” podąża śladami Fabietto Schisa, niezdarnego nastolatka z Włoch, którego życie z pełną energii, ekscentryczną rodziną nagle przewraca się do góry nogami. Najpierw z powodu elektryzującego przybycia legendy piłki nożnej Diego Maradony, a następnie w wyniku szokującego wypadku, z którego Maradona nieumyślnie ratuje Fabietto, nadając bieg jego przyszłości. Sorrentino wraca do rodzinnego miasta, aby opowiedzieć swoją najbardziej osobistą historię, opowieść o losie i rodzinie, sporcie i kinie, miłości oraz stracie.

Obsada i twórcy

Scenariuszem i reżyserią filmu zajął się sam Paolo Sorrentino. Za dźwięk do filmu odpowiadają: Emanuele Cecere, Silvia Moraes, Mirko Perri.

W „To była ręka Boga” zagrali: Filippo Scotti (Fabietto Schisa), Toni Servillo (Saverio Schisa), Teresa Saponangelo (Maria Schisa), Marlon Joubert (Marchino Schisa), Luisa Ranieri (Patrizia), Renato Carpentieri (Alfredo), Massimiliano Gallo (Franco), Betti Pedrazzi (Baronessa Focale), Biagio Manna (Armando), Ciro Capano (Capuano), Enzo Decaro (San Gennaro), Lino Musella (Mariettiello), Sofya Gershevich (Yulia).

Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, to urodzony w Neapolu w 1970 r. reżyser i scenarzysta. Jego pierwszy pełnometrażowy film pt. „O jednego więcej” pochodzi z 2001 r. i był prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. W 2004 r. Sorrentino wyreżyserował „Skutki miłości”, a w 2006 r. film „Przyjaciel rodziny” – oba ubiegające się o Złotą Palmę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W 2008 r. powrócił do Cannes z filmem „Boski”, wygrywając tym samym Nagrodę Jury w kategorii Najlepszy Film. Reżyser kilkukrotnie ubiegał się o nagrodę na festiwalu w Cannes: w 2011 r. z „Wszystkimi odlotami Cheynne'a” i dwa lata później z filmem „Wielkie piękno”, za który otrzymał Oscara, Złotego Globa i nagrodę BAFTA w kategorii Najlepszy film obcojęzyczny, a także trzy nagrody Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Jego film „Młodość” również został wyróżniony trzema nagrodami EFA a także w 2016 r. był nominowany do Oscara, dwóch Złotych Globów oraz Złotej Palmy. W tym samym roku Paolo Sorrentino stworzył także serial telewizyjny „Młody papież”, nominowany do Złotego Globu za Najlepszą rolę męską i do nagrody Emmy za Najlepsze zdjęcia i Najlepszą scenografię. W 2018 r. wyreżyserował film „Oni”, w którym zagrał Toni Servillo, a w 2019 kontynuację serii o współczesnym papiestwie – „Nowy papież” z Judem Law i Johnem Malkovichem.

Czytaj też:

„Lamb”. Polska koprodukcja kandydatem Islandii do Oscara!