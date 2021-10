„The Crown”. Twórcy serialu pokażą głośny wywiad księżnej Diany dla BBC?

Wywiad Bashira z Dianą w „The Crown”

Informację taką podał brytyjski tabloid „The Sun”, powołując się na osobę związaną z produkcją serialu. – Dla scenarzystów burzliwe małżeństwo między Karolem i Dianą doprowadziło do jej zwierzenia się w programie „Panorama” i do wszystkiego, co było tego pochodną później. W ramach tego odcinka dokonują ogromnej inwestycji. „The Crown” ma doświadczenie w zgłębianiu tych aspektów z historii rodziny królewskiej, które inni woleliby zostawić w spokoju – podał anonimowy informator.

Wywiad, który zmienił wszystko

Rozmowa, poprzedzona tygodniami sekretnych spotkań i utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili, do dziś budzi ogromne kontrowersje. I to nie tylko ze względu na poruszającą treść wyznań księżnej Walii, która uderzała w podstawy monarchii. Wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób Martin Bashir pokonał bardziej znanych dziennikarzy w walce o najważniejszy wywiad świata.

W trakcie rozmowy, którą oglądały 23 miliony widzów, księżna Diana nie szczędziła szczegółów dotyczących swojego małżeństwa z następcą brytyjskiego tronu, a także własnego romansu. Kochankę Windsora, Camillę Parker Bowles, Diana określiła mianem „trzeciej osoby” w małżeństwie z Karolem. W wątpliwość podawała to, czy syn Elżbiety II jest odpowiednią osobą, by kiedyś sięgnąć po królewski tron. Księżna otwarcie mówiła także o swojej pozamałżeńskiej relacji z Jamesem Hewittem.

Ustalenia komisji lorda Dysona

Przypomnijmy, temat wywiadu Martina Bashira z księżną Dianą był przedmiotem kontrowersji na początku tego roku po tym, jak niezależne dochodzenie, przeprowadzone przez brytyjskiego sędziego Lorda Johna Dysona wykazało, że BBC „nie spełniło wysokich standardów uczciwości i przejrzystości, które są znakiem rozpoznawczym stacji” w przypadku tej głośnej rozmowy z 1995 roku. Śledztwo wykazało także, że Bashir sfałszował dokumenty, by umożliwić sobie wywiad z księżną. Dziennikarz co prawda przeprosił za całą sytuację, jednak jednocześnie zapewnił, że jest „dumny” z rozmowy.

