„Diuna” na szczycie światowego Box Office. Jakie filmy znalazły się na kolejnych miejscach w zestawieniu?

W miniony weekend tuż za „Diuną”, znalazły się kolejno produkcje: „Venom 2: Carnage” (35,3 mln dolarów), „Nie czas umierać” (33,1 mln dolarów), „Zhang jin hu” (ang. „The Battle At Lake Changjin”) (32,2 mln dolarów), „Halloween zabija” (9,2 mln dolarów), „Ron usterka” (6,2 mln dolarów), "Wo He Wo De Fu Bei" (ang. „My Country, My Parents”) (5,2 mln dolarów).

„Diuna” – o czym jest film?



„Diuna” jest ekranizacją powieści Franka Herberta o tym samym tytule, która odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Na całym świecie sprzedano ją w ponad 20 milionach egzemplarzy. Po raz pierwszy w Polsce „Diuna” pojawiła się w 1985 roku. Dzieło Herberta to jedna z najpopularniejszych książek science fiction an świecie. Pustynna planeta Arraksis, zwana Diuną, jest źródłem najcenniejszej substancji we Wszechświecie, umożliwiającej nawigatorom statków kosmicznych manipulowanie przestrzenią i zaglądanie w nurt upływającego czasu. Ten, kto włada Arraksis, trzyma w swoich rękach klucz do Cesarstwa i Wszechświata. Diuna staje się centrum wydarzeń zmieniających oblicze przestrzeni opanowanej przez ludzi.

Twórcy i obsada



Reżyserem filmu jest Denis Villeneuve, twórca takich hitów jak „Pogorzelisko”, „Nowy początek” czy „Blade Runner”. Muzykę do obrazu stworzył Hans Zimmer.



W filmie zagrali między innymi: Zendaya, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac, David Dastmalchian i Jason Momoa.



Film oglądać można w polskich kinach od 22 października 2021 roku.

