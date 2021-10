To już oficjalne. Powstanie 2. część filmu „Diuna”. Wytwórnia dziękuje fanom

„Diuna” będzie trylogią?

„Dziękujemy tym, którzy mieli okazję zobaczyć już »Diunę« oraz tym, którzy dopiero wybierają się do kin w najbliższych dniach i tygodniach. Cieszymy się, że możemy kontynuować tę podróż” – podała Legendary Entertainment.

„Diuna” Denisa Villeneuve'a jest adaptacją mniej więcej połowy przełomowej powieści Franka Herberta, a przed widzami jeszcze wiele. „Adaptacja »Diuny« Franka Herberta była moim marzeniem. Fanom, obsadzie, ekipie, Legendary Entertainment i Warner Bros. dziękuję za wsparcie. To dopiero początek” – przekazał twórca, odnosząc się do sequela.

Villeneuve już wcześniej mówił o potencjalnym planie na trylogię „Diuny”. Trzecia część miałaby być adaptacją „Mesjasz Diuny” Herberta. Na tę chwilę pozostaje jednak czekać na powrót do Arrakis przy okazji drugiego filmu, a oto wszystko, czego możemy się po nim spodziewać.

„Diuna” część 2. – co wiemy?

Wiemy już, że druga część „Diuny” zadebiutuje planowo na ekranach światowych kin 20 października 2023 roku. W przeciwieństwie do pierwszej produkcji, która ukazała się na HBO Max tego samego dnia, co w kinach, oczekuje się, że kontynuacja doczeka się ekskluzywnej premiery wyłącznie w kinach. Reżyser obrazu już we wrześniu 2021 roku mówiąc wówczas o „potencjalnej” kontynuacji stwierdził, że przygotowania tego kalibru trwają miesiącami. – Ale jeśli kiedykolwiek pojawi się wola i film otrzyma „zielone światło”, to już mogę powiedzieć, że powinienem być gotowy do rozpoczęcia zdjęć już w 2022 roku. Jestem gotowy i przyznam szczerze, że chciałbym przenieść powieść na ekran najszybciej, jak to możliwe – podkreślił.

W sierpniu 2021 roku Villeneuve potwierdził w rozmowie z „Total Film”, że zaczął pisać scenariusz do sequela produkcji. – W pierwszym filmie naprawdę miałem dużo czasu, aby upewnić się, że jest dokładnie taki, jaki chciałem, aby był. I chciałbym mieć to samo uczucie, gdy będę tworzył drugą część – dodawał twórca w wywiadzie dla „Nerdist”.

