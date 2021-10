„Barwy szczęścia”. Trzej zmarli aktorzy wspólnie na ekranie po raz ostatni. Kiedy emisja odcinka?

Jan Pęczek, znany z roli Zenka Grzelaka w serialu „Barwy szczęścia”, zmarł 27 lipca w wieku 71 lat po długiej walce z nowotworem szpiku kostnego. 15 października dowiedzieliśmy się z kolei o śmierci 81-letniego Pawła Nowisza, który w popularnej telenoweli TVP wcielał się w Fryderyka Struzika, a 24 października krajem wstrząsnęła informacja o śmierci Krzysztofa Kiersznowskiego, czyli serialowego Stefana Górki.

„Barwy szczęścia” – co wydarzy się w 2500 odcinku?



Aby oddać hołd zmarłym aktorom, z którymi ekipa i twórcy telewizyjnego serialu współpracowali od wielu lat, planowana jest dziś emisja odcinka specjalnego „Barw szczęścia”. W 2500. epizodzie produkcji, który zostanie pokazany widzom w środę 27 października o godzinie 20:10 na antenie TVP2, będziemy mogli obejrzeć wszystkich trzech aktorów. W tym odcinku serialowy Stefan Górka będzie obchodził urodziny, a życzenia złoży mu Zenek Grzelak, który spóźni się na imprezę z powodu korków. Nie będzie to jednak na początku dla niego wesoły dzień, ponieważ zda sobie sprawę z tego,że jest samotny i nie może pogodzić się z tym, że Waleria nie chce do niego wrócić. Bohater będzie przekonany, że o wyjątkowym dniu zapomnieli też jego bliscy. Szybko okaże się jednak, że był to ich plan, a na jubilata będzie czekała niespodzianka.

Z kolei Fryderyk Struzik będzie miał okazję zobaczyć zaręczyny swojej wnuczki Agaty z Patrykiem. Kobieta najpierw odwiedzi swoich dziadków w domu opieki, a kiedy seniorzy będą oglądać rodzinne zdjęcia, Fryderyk powie: „Tyle tutaj miejsca. Zmieszczą się nie tylko nasze wnuki, ale i prawnuki. A my, póki żyjemy, będziemy ich wspierać, bo oni nas wciąż potrzebują.”...

Kiersznowski i Nowisz pojawią się jeszcze w „Barwach szczęścia”

Krzysztof Kiersznowski i Paweł Nowisz pojawią się też wspólnie w 2543. odcinku popularnego serialu. Jego emisja zaplanowana jest jednak dopiero na styczeń 2022 roku.

