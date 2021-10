Kolejny skandal wokół zespołu Maneskin. Basistka grupy liże figurkę Matki Boskiej

Maneskin nie daje o sobie zapomnieć. Zespół wciąż jest na ustach wszystkich i to nie tylko za sprawą muzyki. Najpierw lider grupy oskarżany był o zażywanie kokainy podczas finału Eurowizji, chwilę później twierdzono, że hit Maneskin, dzięki któremu wygrali konkurs to plagiat. Kolejną aferę wywołali podczas koncertu w Sopocie, kiedy to Damiano David pocałował namiętnie kolegę z zespołu i zaapelował o równe prawa dla społeczności LGBTQ+.

Maneskin. Kolejny skandal

Teraz grupa wydała teledysk do utworu „Mammamia”, w którym David jest mordowany. Basistka Victoria De Angelis pokazała w sieci zdjęcia z planu. Na jednym z nich artystka pozuje bez koszulki z zasłoniętymi sutkami, a na jej twarzy widać krew. Ale skandal wywołała fotografia, na której De Angelis pozuje z wystawionym językiem na tle figurki Matki Boskiej.

Nie wszystkim fanom przypadło to do gustu. „Nie jestem religijny, ale możesz mieć trochę szacunku dla Matki Boskiej i skupić swoją uwagę na czymś innym”, „Kocham Maneskin od 2016 roku, ale to jest już po prostu za dużo”, „To jest takie lekceważące! Wstyd!” – pisali między innymi w komentarzach internauci. Choć basistka usunęła fotografię, to skandal zdążył już obiec świat.

instagramCzytaj też:

Ewa Farna oburzona prośbą na porodówce. O co poproszono gwiazdę?