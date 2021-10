Maryla Rodowicz marzy o duecie z Matą. „Wyznałam mu miłość”

Zadebiutowała na początku lat 60.tych. Od tego czasu Maryla Rodowicz nagrała aż 27 albumów i 2 tysięcy piosenek! Na swoim koncie ma mnóstwo nagród muzycznych, została również dwukrotnie uhonorowana Orderem Odrodzenia Polski. Ale artystka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wokalistka chce nagrać duet z Matą!

Maryla Rodowicz chce wystąpić z Matą

Maryla Rodowicz miała przyjemność występować u boku wielu niezwykłych artystów. Wśród nich byli między innymi Czesław Niemen, Marek Grechuta, Helena Vondrackova, Karel Gott, Seweryn Krajewski, Edyta Górniak, Magda Umer, czy Beata Kozidrak. Wokalistka ma również na swoim koncie duet z piosenkarzem młodego pokolenia. Gwiazda zaśpiewała z Dawidem Kwiatkowskim utwór „Shallow” z filmu „Narodziny gwiazdy”, co wywołało spore zamieszanie w mediach. Niezrażona artystka nadal jednak ma nadzieję na występy u boku młodych muzyków.

Ostatnio królowa polskiej estrady nagrała utwór wspólnie z Cleo „Dalej/Neony” i przy okazji premiery wspólnego teledysku panie udzieliły wywiadu w Radiu Eska. Zapytana przez dziennikarza o kolejny wymarzony duet, Rodowicz odpowiedziała bez chwili zastanowienia. – Mata. Uwielbiam go. On to wie, bo wyznałam mu miłość – powiedziała gwiazda.

Niestety wszystko wskazuje na to, że raper albo nie jest zainteresowany współpracą z Marylą Rodowicz, albo zwyczajnie wyznanie wokalistki go zawstydziło, bo jak przyznała piosenkarka, do dziś nie odpowiedział na jej miłosną deklarację.

