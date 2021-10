„Top Model”. Widzowie oburzeni werdyktem jury. „To jest chyba jakiś żart!”

Jubileuszowa edycja „Top Model” jest szeroko komentowana w mediach. Najpierw poruszenie wywołała obecność żony ministra Prawa i Sprawiedliwości Marianny Schreiber, później widzowie zarzucali jurorom, że przyjęli niepełnosprawnego chłopaka tylko po to, by poprawić sobie oglądalność, dlatego a szybko się go pozbyli. Nie mniejszą aferę wzbudziła sesja zdjęciowa, w której wystąpiły alpaki, co – zdaniem widzów – było wykorzystywaniem przestraszonych zwierząt.

„Top Model”. Widzowie oburzeni werdyktem jurorów

Tym razem uczestnicy wzięli udział w sesji zdjęciowej, w której prezentowali luksusową biżuterię, Gościem specjalnym odcinka była Małgorzata Socha, która dzieliła się z nimi radami na temat ekspozycji produktów. W konkurencji najlepsi okazali się Weronika i Mikołaj. Następnym zadaniem były scenki grupowe, które wywołały sporo śmiechu i odprężenia. Jednak nie na długo. Ostatnią konkurencją okazała się sesja zdjęciowa z byłymi uczestnikami „Top Model”, co okazało się dla niektórych sporym wyzwaniem.

Wśród zagrożonych znaleźli się Adam, Kacper i Weronika. Jurorzy, biorąc pod uwagę rozwój uczestników przez cały program, zdecydowali, że z show pożegna się Adam. „Decyzja jurorów jest dla mnie kompletnie niezrozumiała”, „To jakiś żart?! Dlaczego on, a nie ktoś inny?”, „Łukasz, Adam, kto kolejny? Julka? Wyrzucają wszystkich, którzy mają charyzmę i jakieś szanse na karierę” – pisali oburzeni widzowie w komentarzach na social mediach.

