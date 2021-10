„Zmierzch” już dziś w Polsacie. Oto 10 ciekawostek, których nie wiecie o filmie

Kristen Stewart i Robert Pattinson są dzisiaj wielkimi gwiazdami, ale to właśnie udział w sadze „Zmierzch” przyniósł im ogromną popularność. A czy wiecie, kto walczył ze Stewart o rolę Belli? I jak Stephanie Meyer wpadła na pomysł „Zmierzchu”? Oto 10 ciekawostek, które dla was zebraliśmy.

Kinowy hit



Gdy w 2008 roku „Zmierzch” wszedł do kin, publiczność od razu się w nim zakochała. Film zarobił około 70 milionów dolarów i było to wówczas największe i najbardziej dochodowe otwarcie w historii produkcji wyreżyserowanych przez kobietę.



Scena ślubu



Podczas sceny ślubu Belli i Edwarda pojawia się Stephanie Meyer, czyli autorka sagi. Idąc do ołtarza, Bella nieznacznie kiwa głową w jej kierunku.



Kołysanka



Kołysanka, którą Edward grał dla Belli, to utwór skomponowany przez samego Roberta Pattinsona, który jako dziecko uczył się gry na pianinie i gitarze.



Charakteryzacja



Twórczyni „Zmierzchu” dokładnie opisała producentom, jak powinien wyglądać Edward. Poza rozjaśnianiem jego twarzy, aktorowi doczepiano również woskowe brwi.



Poświęcenie dla roli



Naturalnym kolorem włosów Nikki Reed jest brąz, jednak do roli musiała stać się jasną blondynką. Farbowanie włosów aktorki trwało aż 36 godzin!



Taylor Lautner



By wcielić się w rolę silnego wilkołaka, aktor przybrał na wadze aż 12 kilogramów i codziennie ćwiczył na siłowni.



Pokonała Jennifer Lawrence



Na zdjęciach próbnych Kristen Stewart pokonała sam Jennifer Lawrence, która również chciała wcielić się w Bellę. Cztery lata później Lawrence otrzymała Oscara za rolę w filmie „Poradnik pozytywnego myślenia”.



Nietypowy kontrakt



Przed przystąpieniem do zdjęć przy pierwszej części sagi, aktorzy wcielający się w wampiry podpisali klauzulę w kontrakcie, że nie będą się opalać, a nawet, że będą unikali słońca, by ich skóra miała jak najjaśniejszy odcień.



Paparazzi



Pierwsze części sagi filmowej okazały się takimi przebojami, że na planie ostatniej części, ekipie wciąż towarzyszyli paparazzi. Produkcja wydała milion dolarów na ochronę przed fotoreporterami, by nic nie przedostało się do mediów.



Sen



Autorka sagi, Stephanie Meyer przyznała, że „Zmierzch” się jej przyśnił. Ujrzała na łące pięknego, błyszczącego chłopaka i zwykłą dziewczynę.



Henry Cavill



Jedynym aktorem, którego Stephanie Meyer widziała w roli Edwarda był Henry Cavill. Niestety był już zbyt dojrzały, by wcielić się w postać 17-letniego wampira.

