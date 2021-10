„Nasz nowy dom”. Dziś wyjątkowy odcinek programu. „Boję się, że oni umrą niedługo i będę sam”

„Boję się, że oni umrą niedługo i będę sam”

Pani Jadwiga i pan Krzysztof opiekują się swoim 9-letnim wnuczkiem, ponieważ sąd zdecydował, że rodzice chłopca nie są do tego zdolni. - Znam moją mamę, jestem na nią wkurzony, bo nigdy mnie nie przytuliła (...) Babcia i dziadek są kochani, boję się trochę o ich zdrowie, bo już nie są tacy młodzi. Boję się, że oni umrą niedługo i będę sam... - mówi chłopiec.

Niestety budynek, w którym mieszkają, wymaga interwencji ekipy budowlanej. Trzeba go dostosować do potrzeb pana Krzysztofa, który ma poważne problemy ze wzrokiem, jest po amputacji stopy, porusza się wózku i nie jest w stanie dotrzeć do niektórych części domu, w tym niestety do łazienki. Każdy pokój jest na innym poziomie. Wiktor śpi w jednym pokoju z babcią, a pan Krzysztof w pomieszczeniu gospodarczym. Wiktor, który pasjonuje się rolnictwem i chętnie się uczy, potrzebuje swojego własnego pokoju, azylu i miejsca do skupienia. Za remont zabiera się ekipa Przemka. W 5 dni zmienią dom nie do poznania. Tymczasem możecie obejrzeć jego zdjęcia przed remontem.

O której i gdzie oglądać nowy odcinek programu?

Nowy odcinek „Naszego Nowego Domu” już dziś, 28 października, o godzinie 20:05 na antenie Polsatu.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych). W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

