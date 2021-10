„Wielka” wraca z 2. sezonem. Do obsady dołączyła Gillian Anderson

Co w 2. sezonie serialu „Wielka”?

„Wielka” to satyryczna komedia o fenomenie Katarzyny Wielkiej i jej przeobrażeniu z nikomu nieznanej outsiderki w najdłużej panującą kobietę w historii Rosji. W 2. sezonie Katarzyna przejmuje rosyjski tron, ale szybko się przekonuje, że detronizacja męża to dopiero początek. Katarzyna musi teraz zmierzyć się z realiami „wyzwolenia” kraju, który nie chce być wolny. Jej walka o oświecenie Rosji będzie oznaczać walkę z własnym dworem i najbliższymi, włączając w to własną matkę (w tej roli gościnnie Gillian Anderson). Będzie też walczyła z własnym sercem, próbując ułożyć swoją relację z Piotrem. W końcu Katarzyna nauczy się, że aby zmienić kraj, musi pozwolić zmienić samą siebie. Dowie się również, że istnieje cienka granica między idealizmem a ułudą, a stanie się Wielką będzie wymagało od niej więcej, niż mogła sobie wyobrazić.

Kto w obsadzie?

W serialu występują Elle Fanning jako Katarzyna, Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi oraz Belinda Bromilow. W 2. sezonie pojawi się także wspomniana Gillian Anderson, kojarzona ostatnio najbardziej z „Sex Education” Netfliksa.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu „Wielka”?

Premiera drugiego sezonu serialu Wielka odbędzie się 20 listopada w HBO GO. Tego dnia po godzinie 11:00 do serwisu dodanych zostanie wszystkich dziesięć odcinków nowego sezonu.

