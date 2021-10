Będzie 6. sezon „Szkoły dla elity”. Netflix publikuje zdjęcia

Nowa „Szkoła dla elity”

Fani serialu „Szkoła dla elity” nie doczekali się jeszcze 5. odsłony produkcji, a jednak jego twórcy już ogłosili, że powstanie kolejna część. Ostatni, 4. sezon serialu, zadebiutował na Netfliksie w czerwcu tego roku. Do znanych już bohaterów – Samuela, Guzmana, Omara, Andera, Cayetany czy Rebeki dołączyły zupełnie nowe postaci – Mencia, Ari, Patrick i Philipe. Do swoich ról nie powrócili z kolei Lu, Carla, Valerio, Nadia czy Polo. W kolejnej części do serialu dołączy argentyńska aktorka Valentina Zenere i brazylijski aktor Andre Lamoglia. Z produkcji odchodzi też Miguel Bernardeau, znany widzom jako Guzman.

„Szkoła dla elity – krótkie historie” – o kim będą nowe odcinki?

Nie znamy jeszcze daty premier zarówno 5. jak i 6. sezonu „Szkoły dla elity”, jednak wiemy, że w grudniu tego roku będziemy mogli obejrzeć kolejne odcinki z cyklu „Krótkie historie”. Wyemitowane zostaną trzy epizody:

„Philippe, Caye & Felipe” – 15 grudnia,



„Samuel & Omar” – 20 grudnia



„Patrick” – 23 grudnia.

„Szkoła dla elity” – o czym jest serial?

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji oglądać „Szkoły dla elity”, wszystkie trzy dotychczasowe sezony serialu są dostępne na platformie Netflix. W 1. części do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej nastolatków. Wskutek ich tarć z bogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.

