„Dom Gucci” z finałowym zwiastunem. Lady Gaga i Adam Driver w akcji

Lady Gaga w nowym filmie Ridleya Scotta wciela się w Patricię Reggiani, a Adam Driver, którego ostatnio oglądać mogliśmy w "Ostatnim pojedynku" zagrał Maurizio Gucci'ego. Fabuła oparta jest na prawdziwej historii. W 1985 roku projektant porzucił swoją żonę po 12 latach małżeństwa i odszedł do młodszej kobiety. Jakiś czas po tym Reggiani skazana została za planowanie zamachu na swojego byłego męża na schodach biura Gucci'ego we Włoszech w 1995 roku. Podczas procesu nadano jej przydomek „Czarna Wdowa”. Odbyła karę 18 lat pozbawienia wolności, a z więzienia wyszła w 2016 roku.

W oficjalnym opisie filmu „Dom Gucci” czytamy: „Opisując trzy dekady miłości, zdrad, dekadencji, zemsty, a ostatecznie morderstwo, widzimy, co oznacza dla tej rodziny jej imię, ile jest ono warte i jak daleko posuną się jej członkowie, aby uzyskać nad wszystkim kontrolę”.

Kto na ekranie?

W obsadzie do Lady Gagi dołącza oczywiście wielu słynnych aktorów, w tym: Adam Driver jako Mauricio Gucci, Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Salma Hayek (Pina Auriemma), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Camille Cottin (Paola Franchi), Jack Huston (Domenico De Sole), Madalina Ghenea (Sophia Loren) czy Reeve Carney (Tom Ford).

Scenariusz do „Domu Gucci'ego” napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki Sary Gay Forden „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”. Za kamerą stanie Ridley Scott.

„Dom Gucci” – kiedy w polskich kinach?

Premiera filmu „Dom Gucci” wyznaczona jest wstępnie na 24 listopada 2021 roku.

