Jan Englert ma tętniaka aorty. Aktor nie zamierza jednak zwalniać tempa

Na swoim koncie ma dziesiątki ról teatralnych, serialowych i filmowych. Pod jego kierownictwem Teatr Narodowy rozkwitł, a bilety na każdy spektakl sprzedają się jak świeże bułeczki. Jan Englert skończył w tym roku 78 lat. I choć jest w świetnej formie, to nie problemy zdrowotne nie omijają i jego. Gwiazdor podchodzi do tego jednak ze sporą dawką humoru.

Jan Englert ma tętniaka aorty

– Okres gwarancyjny minął, jeszcze jestem trochę na rękojmi. Generalnie rzecz biorąc: lakier i blacha w porządku, ale co z układem wydechowym? Czy skrzynią biegów? – żartuje na temat swojego zdrowia Englert w książce. Dodaje jednak, że niedawno wykryto u niego tętniaka w aorcie szyjnej. – Poinformowano mnie, że w moim wieku już się go nie rusza. Trzeba tylko sprawdzać co jakiś czas. No i tyle – podsumował aktor.

Dyrektor artystyczny Teatru Narodowego przyznał nawet, że ta sytuacja mu się podoba, bo „jakby odłożył łyżkę, to już na amen”. – Jeśli to wygląda na żart, śpieszę ze sprostowaniem: zupełnie nie żartuję! Naprawdę uważam, że najlepsze, co mogę zrobić dla siebie w swoim wieku, to modlić się o szybką i zdrową śmierć. Umrzeć zdrowym. To byłoby fantastyczne. Wiem, że to jest straszne dla bliskich, którzy zostają, ale dla klienta idealne – stwierdził Englert.

Książka „Bez oklasków” Jana Englerta trafi do księgarni 10 listopada.

