Gigi Hadid i Zayn Malik rozstali się. Matka modelki zarzuca muzykowi, że ją uderzył

Gigi Hadid i Zayn Malik zaczęli się spotykać przed sześcioma laty. Rok temu powitali na świecie swoje pierwsze dziecko Khai Hadid Malik. Jak donosi portal TMZ, związej modelki i artysty One Direction to już przeszłość.

Zayn Malik uderzył teściową? Muzyk wydał oświadczenie

Według informacji amerykańskiego portalu, do rozstania miało dojść miesiąc temu i było ono bardzo burzliwe. To jednak nie koniec rewelacji. Ponoć matka modelki, Yolanda Hadid oskarża Zayna Malika, że ją uderzył i rozważa zgłoszenie się na policję w tej sprawie. Doniesienia TMZ sprawiły, że wokalista One Direction postanowił zabrać głos w sprawie. „Zdecydowanie zaprzeczam uderzeniu Yolandy Hadid i ze względu na moją córkę odmawiam podania dalszych szczegółów. Mam nadzieję, że Yolanda ponownie rozważy swoje fałszywe zarzuty i podejmie działania w celu rozwiązania tych problemów rodzinnych w prywatny sposób” – napisał Zayn Malik w swoim oświadczeniu.

Nieco później muzyk postanowił dodać jeszcze kilka słów w mediach społecznościowych. Stwierdził, że chciałby stworzyć bezpieczną przestrzeń dla swojej córki. – Dla niej w dążeniu do ochrony tej przestrzeni, zgodziłem się nie kwestionować roszczeń wynikających z kłótni, którą miałem z osobą będącą członkiem rodziny mojej partnerki, która weszła do naszego domu kilka tygodni temu, gdy mojej partnerki nie było w domu – mówił tajemniczo Malik, zapewniając, że dla niego to była i nadal jest sprawa prywatna.

