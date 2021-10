Katarzyna Dowbor wspomina odejście z Woronicza. „Z TVP wyrzucił mnie kolega”

Karierę w Telewizji Polskiej zaczęła na początku lat 80.tych. Tworzyła filmy dokumentalne, prowadziła „Studio Lato”, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, „Pytanie na Śniadanie” czy „Apetyt na Zdrowie”. Katarzyna Dowbor była twarzą telewizyjnej Jedynki, bez której mało kto wyobrażał sobie stację. A jednak w 2013 roku dziennikarce podziękowano. Jak to wspomina?

Dowbor o zwolnieniu z TVP: Powinnam być wdzięczna

„Nasz Nowy Dom” jest nie tylko wielkim hitem Polsatu, ale i programem, który odmienia ludzkie życie. Katarzyna Dowbor cieszy się, że ma w tym swój udział i dziś jest wręcz szczęśliwa, że były szef zwolnił ją z Telewizji Polskiej, dzięki czemu trafiła do Polsatu. – Z TVP wyrzucał mnie kolega, z którym wcześniej pracowałam przez dwadzieścia kilka lat. Został szefem i postanowił odmłodzić zespół. Z perspektywy czasu myślę, że powinnam być mu wdzięczna do końca życia i co tydzień wysyłać mu kwiaty w podziękowaniu za to, co zrobił – powiedziała dziennikarka w rozmowie z Plejadą. Wszystko dlatego, że gdyby pozostała pracownikiem TVP, to zapewnia, że nawet nie pomyślałaby o udziale w castingu do konkurencyjnej stacji.

