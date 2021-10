Marianna Schreiber chce pomagać społeczności LGBTQ+. „Mam plan”

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy „Stop LGBT”. To propozycja nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach publicznych, w której Kaja Godek i jej fundacja Życie i Rodzina chcą zakazu Marszów Równości. Debata wzbudziła ogromne emocje, a skandaliczne słowa Krzysztofa Kasprzaka, który prezentując ustawę, porównał „lobby LGBT” do bojówek NSDAP, co oburzyło polityków opozycji i internautów.

Marianna Schreiber chce pomóc społeczności LGBTQ+

Choć PiS sympatyzuje z fundacjami prorodzinnymi, w tym z fundacją Kai Godek, to Marianna Schreiber nie zgadza się z takim światopoglądem. Od kiedy wystąpiła w programie „Top Model” regularnie udziela się w mediach i często spotyka się z hejtem. Podczas wywiadu dla Onet Rano, Schreiber wyznała, że piszą do niej osoby ze środowiska LGBTQ+ z prośbą o pomoc. A ona ma plan, jak to zrobić.

– To jest kwestia długodystansowa, nie wszystko się da zrobić w tydzień i od razu. Dopiero wczoraj ta kampania ujrzała światło dzienne. Cały czas działam, a wiele rzeczy robię sama z własnego budżetu. Mam plan, ale nie mogę zdradzić, jaki konkretnie – powiedziała celebrytka w programie, zapewniając, że będzie to „definitywny przełom w jej życiu”. Schreiber przyznała również, że przez długi czas zachowywała swoje poglądy dla siebie, nie chcąc zaszkodzić mężowi.

