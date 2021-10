Anna Mucha. 10 ciekawostek z życia gwiazdy „M jak Miłość”. Tego mogliście nie wiedzieć

Od wielu lat wciela się w rolę Madzi Marszałek w serialu „M jak Miłość”. Jednak Anna Mucha może pochwalić się rolami u tak wybitnych reżyserów, jak Andrzej Wajda, Steven Spielberg, czy Krzysztof Zanussi. A czy wiecie, co zrobił reżyser „Listy Schindlera”, by zatrzymać aktorkę dłużej na planie?

Wykształcenie



Anna Mucha ukończyła jedną z najlepszych szkół średnich w Polsce, czyli liceum ogólnokształcące imienia Stefana Batorego w Warszawie. Następnie studiowała w Instytucie stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.



Pisarka



Aktorka napisała książkę „Toskania, że mucha nie siada” o swoim ukochanym regionie Włoch, do którego często wraca.



Spielberg



Steven Spielberg zmienił scenariusz „Listy Schindlera” tylko po to, by zatrzymać aktorkę dłużej na planie.



Playboy



W 2009 roku wzięła udział w sesji rozbieranej dla magazynu „Playboy”. Gazeta bardzo szybko się wyprzedała, a internauci twierdzili, że tak gorącej sesji nie było nigdy.



Teledysk



Mucha wystąpiła w teledysku Krzysztofa Kiljańskiego i Kayah „Prócz Ciebie nic” u boku takich gwiazd, jak Joanna Brodzik, Danuta Stenka, Małgorzata Foremniak, Kasia Kowalska.



Mężczyźni



Aktorka przez kilka lat związana była z Kubą Wojewódzkim. Mówiono, że po relacji z Anną Muchą, showman już nigdy się tak nie zaangażował uczuciowo. Ze związku z Marcelem Sorą, którego poznała na planie programu „Jak Oni Śpiewają” gwiazda ma dwójkę dzieci. Obecnie spotyka się z kolegą z branży – Jakubem Wonsem.



„Taniec z Gwiazdami”



Gdy Katarzyna Cichopek wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, Mucha uznała, że koleżanka się „sprzedała”. Później sama wystąpiła w programie i publicznie przeprosiła Cichopek, mówiąc, że się myliła. Obie aktorki zajęły pierwsze miejsca w tanecznym show.



Kontrowersje



W 2006 roku współprowadziła Festiwal Filmowy w Gdyni, jednak organizatorzy odsunęli ją z roli gospodyni, przez jej komentarze, które oburzyły środowisko filmowe.



Dzieciństwo



Rodzice aktorki rozwiedli się, gdy ta miała zaledwie 3 lata. Ojciec Muchy wyjechał na Daleki Wschód i gwiazda przez wiele lat miała z nim utrudniony kontakt. Zbliżyli się do siebie dopiero wtedy, gdy była już pełnoletnia.Czytaj też:

