„Ciche miejsce 3” bez reżysera. Jeff Nichols odszedł do innego filmu

Spin-off „Cichego miejsca” bez reżysera

Dwa pierwsze filmy z serii wyreżyserował John Krasinski, który pojawia się także w nich jako jeden z bohaterów. Do trzeciego projektu zarówno on jak i producenci zdecydowali zaangażować innego twórcę. O tym, że Jeff Nichols zajmie się spin-offem „Cichego miejsca” dowiedzieliśmy się w listopadzie 2020 roku. To reżyser znany z filmów takich jak „Loving”, „Uciekinier”, „Take Shelter” czy „Shotgun Stories”. Krasinski pozostał w projekcie w roli producenta razem z Michaelem Bayem, Andrew Formem i Bradem Fullerem.

Portal Deadline, powołując się na osoby związane z projektem podał, że reżyser spin-offu „Cichego miejsca” został przesunięty do innego projektu wytwórni Paramount Pictures. „Separacja” reżysera i filmowej ekipy miała być polubowna. Ruszyło już poszukiwanie nowego reżysera w ramach kontynuacji kasowej serii.

Sukces filmów Krasinskiego

Film „Ciche miejsce” z 2018 roku zyskał sobie uznanie zarówno wśród krytyków jak i publiczności, zarabiając na całym świecie ponad 340 mln dolarów, z budżetem poniżej 20 mln dolarów. Otrzymał także nominację do Oscara za montaż dźwięku. „Ciche miejsce 2” ustanowił z kolei kilka rekordów kasowych, w tym najlepszy weekend otwarcia czasów pandemii COVID-19. Zarobił na całym świecie 297,4 mln dolarów.

