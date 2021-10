„Gomorra” wraca z ostatnim sezonem. Zobaczcie zwiastun 5. odsłony

„Gomorra” - fabuła 5. sezonu

Ostatni sezon rozpoczyna się w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach, zmuszając Genny’ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania. Gdy policja deptała mu po piętach, Genny został zmuszony do ukrycia się, sam, bez Azzury i małego Pietra. Teraz jego jedynym sojusznikiem jest ‘O Maestrale, tajemniczy mafiozo z Ponticelli. Wojna jest nieunikniona, a jego wrogowie zaciekli. Ale Genny stoi przed sensacyjnym odkryciem: Ciro Di Marzio żyje i obecnie przebywa na Łotwie. Odtąd nic już nie będzie takie samo.

- Aby opowiedzieć zakończenie, trzeba zacząć od początku, ale kiedy masz łzy w oczach i rozdarte serce, obrazy wydają się być zamazane, a wspomnienia mieszają się z emocjami. Zbudowaliśmy rodzinę, która dzieliła się pracą i życiem, i wzajemnie się wspierała. Pokochaliśmy Neapol i jego mieszkańców. Cierpimy, kiedy musimy go opuścić. Dojrzeliśmy, a nasze postacie dojrzały razem z nami – powiedział Marco D’Amore, który występuje w roli Cirio di Marzio i powraca również jako reżyser sześciu odcinków, po tym jak debiutował w tej roli w czwartym sezonie.

– Widzieliśmy, jak Ciro i Genny dojrzewają, rozwijają się, nawet jeśli nie w tym samym tempie, i zmieniają się. Teraz w ostatnim sezonie jesteśmy świadkami ich starzenia się w świecie, który staje się dla nich coraz bardziej duszący. Sam musiałem się cofnąć myślami do ostatniego kadru z poprzedniego sezonu, w którym widzimy Genny’ego zamkniętego w bunkrze, patrzącego w kamerę. Właśnie od tego kadru zaczyna się nowy sezon - dodał reżyser Claudio Cupellino.

Najpopularniejszy włoski serial na świecie

Bazujący na pomyśle Robero Saviano i powieści o tym samym tytule serial „Gomorra” jest aktualnie najbardziej popularnym włoskim serialem na świecie. Niedawno „The New York Times” umieścił go na piątym miejscu wśród 30 najlepszych międzynarodowych seriali ostatniej dekady. Produkcja jest dystrybuowana na ponad 190 terytoriach i wszędzie jest doceniana przez publiczność i krytyków, zdobywając liczne nagrody i wnosząc istotny wkład w zredefiniowanie standardów włoskich seriali.

Kiedy 5. sezon „Gomorry”?

Premiera serialu „Gomorra” odbędzie się w HBO GO 20 listopada. Tego dnia do serwisu dodane zostaną dwa odcinki serialu, kolejne będą dodawane po dwa w każdą sobotę.

Czytaj też:

„Ciche miejsce 3” bez reżysera. Jeff Nichols odszedł do innego filmu