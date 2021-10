2. sezon „Wiedźmina” z oficjalnym zwiastunem! Mamy nowe fotki z serialu

Niespodzianka dla fanów

Podczas konwentu Lucca Comics & Games we Włoszech, showrunnerka serialu „Wiedźmin” Lauren Schmidt Hissrich, członkowie obsady Joey Batey (Jaskier) i Kim Bodnia (Vesemir), scenograf Andrew Laws i kostiumografka Lucinda Wright mile zaskoczyli fanów prezentując zwiastun i plakat 2. sezonu.

2. sezon serialu „Wiedźmin” – co wiemy o fabule?

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna – dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.

Scenariusz 2. sezonu jest gotowy od grudnia 2020 roku. Można przypuszczać, że w fabule pojawią się wątki z pierwszej części sagi Sapkowskiego, czyli z „Krwi Elfów”, a może i z pojedyncze wątki z kolejnej części, czyli z „Czasu Pogardy”. Prawie na pewno pojawią się też pojedyncze opowiadania, które do tej pory nie zostały zekranizowane, m.in. „Ziarno Prawdy” na co wskazuje postać Nivellena. Wiadomo też, że w drugim sezonie „Wiedźmina” ponownie pojawi się Royce Pierreson, który w serialu gra czarodzieja Istredda. To daje podstawy podejrzeniu, że znajdziemy w nim wątki z opowiadania „Okruch Lodu”. Redanian Intelligence powołując się na swoje źródła zdradziło też, że w serialu mamy zobaczyć Leszego, potwora ze słowiańskich wierzeń, który do tej pory występował jedynie w grach, nie w książkach.

Kiedy premiera 2. sezonu „Wiedźmina”?

Premiera 2. sezonu serialu „Wiedźmin” na Netflix już 17 grudnia.

