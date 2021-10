Ponad 40 nowości od HBO GO w listopadzie. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Nowości serialowe na HBO GO

Jedną z premier miesiąca będzie powrót satyrycznej komedii „Wielka” o fenomenie Katarzyny Wielkiej i jej przeobrażeniu z nikomu nieznanej outsiderki w najdłużej panującą kobietę w historii Rosji. W drugim sezonie na ekranie gościnnie zobaczymy Gillian Anderson, która wcieli się w matkę carycy. Inną nowością będzie serial „Na wodach północy” z Jackiem O'Connellem i Colinem Farrellem w rolach głównych. Premierę będzie mieć też ostatni, finałowy sezon „Gomorry”, czyli serialu kryminalnego o tajemnicach neapolitańskiej mafii. Nowym serialem będzie również „Straż”, czyli opowieść inspirowana postaciami stworzonymi przez Sir Terry'ego Pratchetta w cyklu „Świat Dysku”. Nowością będzie też „Dzika Republika”, której fabuła przeniesie nas w wysokie Alpy. Po tragicznym incydencie, do którego dochodzi podczas programu resocjalizacji, grupa młodocianych przestępców szuka schronienia w górach. W nadchodzącym miesiącu do HBO GO wróci też z nowym sezonem serial „Wampiry: Dziedzictwo” opowiadający o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Pojawi się również kontynuacja pierwszej części sezonu serialu Max Original Plotkara przedstawiającego losy nowej generacji nastolatków z Upper East Side. Tym razem każdy krok młodych nowojorczyków opisywany jest w mediach społecznościowych.

Jakie nowe filmy pojawią się na HBO GO?

Listopad przyniesie też dużą dawkę nowości filmowych. Będzie wśród nich między innymi „Miasto kłamstw”, w którym Johnny Depp oraz Forest Whitaker, jako policjant i dziennikarz, połączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G. Inną nowością będzie opowieść o zbieraczce skamielin i młodej kobiecie wysłanej nad morze na rekonwalescencję, między którymi niespodziewanie rozwija się pełna namiętności relacja. To film „Amonit”, w którym w rolach głównych wystąpiły znakomita Kate Winslet oraz Saoirse Ronan.

W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też komedii, a jedną z nich będzie „Ostatnia nocka”, w której nominowany do Oscara Richard Jenkins zagra starzejącego się pracownika fast foodu ogłaszającego, że po 38 latach pracy przechodzi na emeryturę. Na rodzinne oglądanie przygotowana została ekranizacja klasycznej powieści dla dzieci autorstwa Roalda Dahla pt. „Wiedźmy”, z Anne Hathaway w jednej z głównych ról. W filmie autorstwa Roberta Zemeckisa przezorna babcia będzie starała się uchronić swojego osieroconego wnuka przed diabolicznymi wiedźmami. Dla fanów Kristen Stewart do serwisu dodanie zostanie lekka propozycja „Świąteczny szok”.

Lista listopadowych nowości na HBO GO

„Na wodach północy” (ang. „The North Water”) – 5 listopada, cały sezon

Nowy serial opowiadający o lekarzu, który chcąc uciec przed swoją przeszłością wyrusza na pokładzie wielorybnika w niebezpieczną podróż do Arktyki. Na pokładzie jego ścieżki krzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem. Jack O'Connell i Colin Farrell w rolach głównych.





„Wampiry: Dziedzictwo IV” (ang. „Legacies IV”) – 12 listopada

Czwarty sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals Wampiry.





„Dzika Republika” (ang. „Wild Republic”) – 12 listopada, cały sezon

Po tragicznym incydencie, do którego doszło podczas programu resocjalizacji, grupa młodocianych przestępców szuka schronienia w wysokich Alpach. Walcząc z siłami natury oraz własną agresją, tworzą nową społeczność, która rządzi się ustalonymi przez nich prawami.





„Straż” (ang. „The Watch”) – 19 listopada, cały sezon

Serial inspirowany postaciami stworzonymi przez Sir Terry'ego Pratchetta w cyklu „Świat Dysku"; w Straż Miejska, w której szeregach służy wielu odmieńców, musi stanąć na wysokości zadania, żeby dokonać rzeczy niemożliwych i uratować świat.





„Gomorra”, sezon 5. – 20 listopada, odc. 1-2; kolejne co tydzień po dwa odcinki

Finałowy sezon serialu kryminalnego o tajemnicach neapolitańskiej mafii; historia rozpoczyna się w momencie, gdy starcie między Levantesem a Patrizią pozostawiło Neapol w gruzach, zmuszając Genny'ego do porzucenia marzeń o normalności i powrocie do działania.





„Wielka”, sezon 2. – 20 listopada, po godzinie 11:00, cały sezon



Drugi sezon satyrycznej komedii o fenomenie Katarzyny Wielkiej i jej przeobrażeniu z nikomu nieznanej outsiderki w najdłużej panującą kobietę w historii Rosji. W nowym sezonie Katarzyna przejmuje rosyjski tron, ale szybko się przekonuje, że detronizacja męża to dopiero początek.



„Plotkara” (2021) – 25 listopada

Kontynuacja serialu Max Original przedstawiającego losy nowej generacji nastolatków z Upper East Side; śledzimy w nim poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół w dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji Plotkary.





„Miasto kłamstw” (ang. „City Of Lies”) – 7 listopada

Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.





„Amonit” (ang. „Ammonite”) – 14 listopada

Opowieść o zbieraczce skamielin i młodej kobiecie wysłanej nad morze na rekonwalescencję, między którymi niespodziewanie rozwija się pełna namiętności relacja. Kate Winslet oraz Saoirse Ronan w rolach głównych. Nominacja do BAFTY za najlepsze kostiumy.





„Ostatnia nocka” (ang. „The Last Shift”) – 19 listopada

Kiedy starzejący się pracownik fast foodu ogłasza, że po 38 latach pracy przechodzi na emeryturę, jego ostatnia zmiana wygląda zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażał. Nagroda na MFF w Heartland, w roli głównej nominowany do Oscara Richard Jenkins.





„Świąteczny szok” (ang. „Happiest Season”) – 28 listopada

Kristen Stewart jako Abby, która planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas bożonarodzeniowej kolacji u rodziny. Kiedy jednak dowiaduje się, że Harper utrzymywała ich związek w tajemnicy, zaczyna kwestionować łączącą je relację.





„Wiedźmy” (ang. „The Witches”) – 21 listopada

Przezorna babcia stara się uchronić swojego osieroconego wnuka przed diabolicznymi wiedźmami. Ekranizacja klasycznej powieści dla dzieci autorstwa Roalda Dahla. Anne Hathaway w jednej z głównych ról, Robert Zemeckis za kamerą.





„Wybór broni. Zainspirowani przez Gordona Parksa” (ang. „A Choice of Weapons: Inspired by Gordon Parks”) – 16 listopada



Film dokumentalny HBO przedstawiający fotografa i filmowca Gordona Parksa, najbardziej znanego z portretowania zwykłych czarnoskórych Amerykanów w codziennych sytuacjach. Poprzez swoje uderzające obrazy Parks przełamał konwencjonalne wyobrażenia o tym, kto był Amerykaninem i używając aparatu jako broni, walczył o sprawiedliwość społeczną i rasową w USA i za granicą.



„Music Box”



Kolejne części serii dokumentalnej koncentrującej się na kluczowych momentach w karierze wybranych popularnych artystów lub zespołów, a także na kultowych albumach lub branży muzycznej jako całość



- Music Box: Jagged (odc. 2) – intymne spojrzenie na Alanis Morissette i jej przełomowy album z 1995 roku Jagged Little Pill - premiera: 20 listopada



- Music Box: Untitled DMX (odc. 3) – film prezentuje m.in. materiały o zmarłym raperze z czasów, kiedy ten wyszedł z więzienia; to portret mężczyzny zmagającego się z nałogiem, sławą i wewnętrznymi demonami z ostatnich lat jego życia – premiera: 27 listopada.





„Simple as Water” – 17 listopada

Film dokumentalny HBO przyglądający się więziom jakie łączą dzieci i rodziców. Dokument, przedstawiając historię czterech syryjskich rodzin, koncentruje się na wpływie wojny, separacji i wysiedlenia na relacje z najbliższymi i uniwersalne znaczenie rodziny.





„Rock & Roll Hall of Fame” – 20 listopada

Ceremonia 2021 – program prezentujący uroczystość wprowadzenia w 2021 roku nowych członków do Rock & Roll Hall of Fame.





„Black & Missing” – 24 listopada

Czteroczęściowy serial dokumentalny HBO podążający za szwagierkami i założycielami fundacji „Black and Missing", Derricą i Natalie Wilson. Kobiety podjęły działania mające na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej marginalizowania zaginięć osób czarnoskórych przez organy ścigania i krajowe media.





„Dobre rady Johna Wilsona II” (ang. „How to with John Wilson II”) – 27 listopada

Drugi sezon komediowego serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.





„Bob Costas”



Nowe odcinki programu HBO prowadzonego przez legendarnego prezentera Boba Costasa. W programie prezentowane są wywiady z największymi postaciami ze świata sportu, rozrywki i kultury popularnej, a także dyskusje dotyczące aktualnych zagadnień sportowych.



„Axios IV”

Nowe odcinki czwartego sezonu serialu produkcji HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.

Kino świata w listopadzie na HBO GO

„To dla twojego dobra” (Włochy) – komedia przedstawiająca perypetie trzech ojców, którzy ze wszystkich sił starają się chronić swoje córki przed niechcianymi zalotnikami. Nagroda Jury na Comedy Europe Film Festival – premiera: 1 listopada



– komedia przedstawiająca perypetie trzech ojców, którzy ze wszystkich sił starają się chronić swoje córki przed niechcianymi zalotnikami. Nagroda Jury na Comedy Europe Film Festival – premiera: 1 listopada „Niezidentyfikowany” (Rumunia) – opowieść o porywczym gliniarzu mającym obsesję na punkcie sprawy podpalenia, w którym zginęły dwie kobiety – premiera: 6 listopada



– opowieść o porywczym gliniarzu mającym obsesję na punkcie sprawy podpalenia, w którym zginęły dwie kobiety – premiera: 6 listopada „Zabójstwo dwojga kochanków” (USA) – perypetie mężczyzny, który robi wszystko, co w jego mocy, aby czwórka jego dzieci żyła w zgodzie po tym, jak on i jego żona postanawiają się rozstać. Mimo że obydwoje małżonkowie zgadzają się widywać z innymi ludzi, on nie umie pogodzić się z nowym związkiem byłej ukochanej. Nagroda na Festiwalu Filmowym w Atlancie – premiera: 7 listopada



– perypetie mężczyzny, który robi wszystko, co w jego mocy, aby czwórka jego dzieci żyła w zgodzie po tym, jak on i jego żona postanawiają się rozstać. Mimo że obydwoje małżonkowie zgadzają się widywać z innymi ludzi, on nie umie pogodzić się z nowym związkiem byłej ukochanej. Nagroda na Festiwalu Filmowym w Atlancie – premiera: 7 listopada „Słodkie rzeczy” (USA) – historia brata i siostry z dysfunkcjonalnej rodziny i ich walki o znalezienie stabilności. Dzieciaki ostatecznie postanawiają uciec i przeżyć przygodę życia. Nagroda na MFF w Berlinie – premiera: 7 listopada



– historia brata i siostry z dysfunkcjonalnej rodziny i ich walki o znalezienie stabilności. Dzieciaki ostatecznie postanawiają uciec i przeżyć przygodę życia. Nagroda na MFF w Berlinie – premiera: 7 listopada „Sponsor” (Canada) – młoda artystka nie jest w stanie zapłacić za czynsz i decyduje się zarejestrować się na stronie internetowej, na której bogaci starsi mężczyźni płacą młodszym kobietom za umawianie się z nimi na randki. Dwie statuetki Canadian Screen Awards – premiera: 8 listopada



– młoda artystka nie jest w stanie zapłacić za czynsz i decyduje się zarejestrować się na stronie internetowej, na której bogaci starsi mężczyźni płacą młodszym kobietom za umawianie się z nimi na randki. Dwie statuetki Canadian Screen Awards – premiera: 8 listopada „Zdechnąć trzeba, żebyście przyjechali” (Rosja) – komediodramat pokazujący świat tuż przed apokalipsą widziany oczami rodziny, która musi rozliczyć się ze swoimi problemami – premiera: 13 listopada



– komediodramat pokazujący świat tuż przed apokalipsą widziany oczami rodziny, która musi rozliczyć się ze swoimi problemami – premiera: 13 listopada „Wuhai” (Chiny) – opowieść o mongolskim pośredniku z małego miasteczka, którego codzienność zaczyna się sypać w związku z nieudanym przedsięwzięciem biznesowym. Nagrody m.in. na MFF w Hongkongu i San Sebastian – premiera: 13 listopada



– opowieść o mongolskim pośredniku z małego miasteczka, którego codzienność zaczyna się sypać w związku z nieudanym przedsięwzięciem biznesowym. Nagrody m.in. na MFF w Hongkongu i San Sebastian – premiera: 13 listopada „Wieczna piękność” (Wielka Brytania) – po katastrofalnym w skutkach dniu ślubu Jane przechodzi załamanie nerwowe, które prowadzi ją do schizofrenii paranoidalnej. Jej marna egzystencja zmienia się w dniu, w którym poznaje niespełnionego muzyka. Hawkins w głównej roli – premiera: 14 listopada



– po katastrofalnym w skutkach dniu ślubu Jane przechodzi załamanie nerwowe, które prowadzi ją do schizofrenii paranoidalnej. Jej marna egzystencja zmienia się w dniu, w którym poznaje niespełnionego muzyka. Hawkins w głównej roli – premiera: 14 listopada „Złoto dla psów” (Francja) – pod koniec sezonu letniego młoda dziewczyna wyrusza do Paryża, aby spotkać się ze swoją wakacyjną miłością. Chłopak odtrąca ją jednak, a ona sama wyrusza w podróż po Mieście Świateł – premiera: 14 listopada



– pod koniec sezonu letniego młoda dziewczyna wyrusza do Paryża, aby spotkać się ze swoją wakacyjną miłością. Chłopak odtrąca ją jednak, a ona sama wyrusza w podróż po Mieście Świateł – premiera: 14 listopada „Złe prawo” (Irlandia) – thriller opowiadający o dwóch prawie obcych sobie braciach, którzy stają po różnych stronach barykady. Dave Connolly jest szanowanym funkcjonariuszem irlandzkiej policji, a jego brat Joe to były skazaniec, który teraz desperacko szuka pomocy – premiera: 15 listopada



– thriller opowiadający o dwóch prawie obcych sobie braciach, którzy stają po różnych stronach barykady. Dave Connolly jest szanowanym funkcjonariuszem irlandzkiej policji, a jego brat Joe to były skazaniec, który teraz desperacko szuka pomocy – premiera: 15 listopada „Ślub Diany” (Norwegia) – Liv i Terje nigdy nie przestają się kochać, nawet jeśli od czasu do czasu nie mogą znieść swojego widoku. Historia pary opowiedziana jest z punktu widzenia ich córki, która obserwuje rodziców od najmłodszych lat do czasu opuszczenia rodzinnego domu. Trzy nominacje do nagrody Amanda – premiera: 19 listopada



– Liv i Terje nigdy nie przestają się kochać, nawet jeśli od czasu do czasu nie mogą znieść swojego widoku. Historia pary opowiedziana jest z punktu widzenia ich córki, która obserwuje rodziców od najmłodszych lat do czasu opuszczenia rodzinnego domu. Trzy nominacje do nagrody Amanda – premiera: 19 listopada „Błękit morza” (Argentyna) – Lola jest idealną żoną i matką, która desperacko marzy o zmianie, ale jej rodzina chciałaby, żeby wszystko zostało po staremu. W końcu w kobiecie coś pęka – premiera: 20 listopada



– Lola jest idealną żoną i matką, która desperacko marzy o zmianie, ale jej rodzina chciałaby, żeby wszystko zostało po staremu. W końcu w kobiecie coś pęka – premiera: 20 listopada „Zostaniemy zapomniani” (Kolumbia) – film oparty na kultowej powieści Héctora Abada Faciolince'a opowiada prawdziwą historię jego ojca, działacza na rzecz praw człowieka, rozdartego między miłością do rodziny a walką polityczną w ogarniętej przemocą Kolumbii – premiera: 21 listopada



– film oparty na kultowej powieści Héctora Abada Faciolince'a opowiada prawdziwą historię jego ojca, działacza na rzecz praw człowieka, rozdartego między miłością do rodziny a walką polityczną w ogarniętej przemocą Kolumbii – premiera: 21 listopada „Jesteśmy kwita” (USA) – John Zbikowski, pechowy, małomiasteczkowy bukmacher, nawiązuje niezwykłą przyjaźń z 12-letnim synem swojej byłej dziewczyny i zaczyna przyjmować zakłady na mecze baseballowe ligi młodzieżowej, co wywołuje zamieszanie w lokalnej społeczności. Nagroda na Festiwalu Filmowym SXSW – premiera: 22 listopada



– John Zbikowski, pechowy, małomiasteczkowy bukmacher, nawiązuje niezwykłą przyjaźń z 12-letnim synem swojej byłej dziewczyny i zaczyna przyjmować zakłady na mecze baseballowe ligi młodzieżowej, co wywołuje zamieszanie w lokalnej społeczności. Nagroda na Festiwalu Filmowym SXSW – premiera: 22 listopada „Chora pamięć” (USA) – Seattle w niedalekiej przyszłości, w samym środku globalnej epidemii. Ludzie zaczynają cierpieć na ciężką i gwałtowną przypadłość przypominającą chorobę Alzheimera, która sprawia, że ich pamięć i wspomnienia zanikają. Pewna para, Jude i Emma, staje w obliczu tej choroby – premiera: 26 listopada



– Seattle w niedalekiej przyszłości, w samym środku globalnej epidemii. Ludzie zaczynają cierpieć na ciężką i gwałtowną przypadłość przypominającą chorobę Alzheimera, która sprawia, że ich pamięć i wspomnienia zanikają. Pewna para, Jude i Emma, staje w obliczu tej choroby – premiera: 26 listopada „Wszystkie piękne koniki” (Grecja) – greckie kino obyczajowe o dwójce ludzi na życiowym zakręcie, którzy walczą o przetrwanie swojego związku i powrót w rodzinne strony – premiera: 27 listopada



– greckie kino obyczajowe o dwójce ludzi na życiowym zakręcie, którzy walczą o przetrwanie swojego związku i powrót w rodzinne strony – premiera: 27 listopada „Przewrotny umysł” (USA) – młody chłopak cierpi na chorobę psychiczną, którą stara się utrzymać w tajemnicy przed światem. Żyjąc w strachu przed zdemaskowaniem, odnajduje nić porozumienia z dziewczyną, która inspiruje go do zmiany podejścia – premiera: 28 listopada



– młody chłopak cierpi na chorobę psychiczną, którą stara się utrzymać w tajemnicy przed światem. Żyjąc w strachu przed zdemaskowaniem, odnajduje nić porozumienia z dziewczyną, która inspiruje go do zmiany podejścia – premiera: 28 listopada „Słodkie cygaro” (Francja) – siedemnastolatka z burżuazyjnego, świeckiego, berberyjskiego domu zakochuje się w młodym chłopaku i nagle odkrywa surowe zasady rządzące jej patriarchalną rodziną – premiera: 28 listopada

Filmy i seriale dla najmłodszych

„Elliott z planety Ziemia” – serial animowany opowiadający o chłopcu i jego mamie, którzy nieoczekiwanie wyruszają w podróż po wszechświecie i spotykają mnóstwo ciekawych kosmitów z różnych odległych planet – premiera: 5 listopada



– serial animowany opowiadający o chłopcu i jego mamie, którzy nieoczekiwanie wyruszają w podróż po wszechświecie i spotykają mnóstwo ciekawych kosmitów z różnych odległych planet – premiera: 5 listopada „Między nami, misiami IV” – czwarty sezon animacji przedstawiającej perypetie trzech niedźwiedzich braci, którzy próbują odnaleźć się w świecie ludzi – premiera: 5 listopada



– czwarty sezon animacji przedstawiającej perypetie trzech niedźwiedzich braci, którzy próbują odnaleźć się w świecie ludzi – premiera: 5 listopada „Zuzia i tajemnica Mruczka” – pewien uroczy, ale też niezwykle psotny kotek wywołuje zamieszanie podczas przedszkolnej wycieczki swojej małej właścicielki – premiera: 6 listopada



– pewien uroczy, ale też niezwykle psotny kotek wywołuje zamieszanie podczas przedszkolnej wycieczki swojej małej właścicielki – premiera: 6 listopada „Młodzi Tytani: Akcja! III” – trzeci sezon serialu, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 12 listopada



– trzeci sezon serialu, który w komiczny sposób przedstawia codzienność superbohaterów. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda życie nastolatków obdarzonych niezwykłymi mocami – premiera: 12 listopada „Totalna Porażka: Przedszkolaki II” - chcecie zobaczyć, jak wszystko się zaczęło? Obejrzyjcie przedszkolne przygody młodszych wersji bohaterów „Totalnej porażki"! - premiera: 12 listopada



- chcecie zobaczyć, jak wszystko się zaczęło? Obejrzyjcie przedszkolne przygody młodszych wersji bohaterów „Totalnej porażki"! - premiera: 12 listopada „Fritzi - przyjaźń bez granic” – Fritzi opiekuje się małym psem swojej najlepszej przyjaciółki, podczas gdy ta spędza wakacje na Węgrzech. Kiedy dziewczyna nie wraca, Fritzi i czworonóg wyruszają na poszukiwania. Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych – premiera: 13 listopada



– Fritzi opiekuje się małym psem swojej najlepszej przyjaciółki, podczas gdy ta spędza wakacje na Węgrzech. Kiedy dziewczyna nie wraca, Fritzi i czworonóg wyruszają na poszukiwania. Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych – premiera: 13 listopada „Pat i świat II” – drugi sezon serialu o sympatycznym piesku; pomimo swoich niewielkich rozmiarów i zamiłowania do zabawy Pat jest bohaterem, który wyciąga swoich przyjaciół z najróżniejszych kłopotów - premiera: 19 listopada



– drugi sezon serialu o sympatycznym piesku; pomimo swoich niewielkich rozmiarów i zamiłowania do zabawy Pat jest bohaterem, który wyciąga swoich przyjaciół z najróżniejszych kłopotów - premiera: 19 listopada „Fungisy! II” – drugi sezon serialu animowanego o Fungisach, uroczych stworzeniach z baśniowej krainy, które lubią dobrą zabawę! Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia - premiera: 19 listopada



– drugi sezon serialu animowanego o Fungisach, uroczych stworzeniach z baśniowej krainy, które lubią dobrą zabawę! Jest wśród nich wyjątkowy chłopiec – Seth, który nade wszystko kocha naukę i odkrycia - premiera: 19 listopada „Bohaterowie Envell: Wyjście z gry” – czworo uczniów przypadkowo znajduje przejście i ląduje w cyfrowym świecie gry komputerowej, gdzie zdobywają supermoce. Dowiadują się też, że zły Morgarth próbuje uciec do prawdziwego świata i tylko oni mogą go powstrzymać. Filmowa wersja popularnego serialu – premiera: 20 listopada



– czworo uczniów przypadkowo znajduje przejście i ląduje w cyfrowym świecie gry komputerowej, gdzie zdobywają supermoce. Dowiadują się też, że zły Morgarth próbuje uciec do prawdziwego świata i tylko oni mogą go powstrzymać. Filmowa wersja popularnego serialu – premiera: 20 listopada „Craig znad Potoku III” - Craig, Kelsey i J.P. w trzecim sezonie znowu zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! - premiera: 26 listopada



- Craig, Kelsey i J.P. w trzecim sezonie znowu zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! - premiera: 26 listopada „Kosmiczny chłopiec” – kino familijne przedstawiające perypetie uzdolnionego jedenastolatka, który postanawia kontynuować marzenie ojca o odbyciu podróży w kosmos – premiera: 27 listopada

