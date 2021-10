Najlepsze thrillery i horrory na platformie Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Siedem”



Dwóch policjantów stara się złapać seryjnego mordercę wybierającego swoje ofiary według specjalnego klucza – siedmiu grzechów głównych.



„Zodiak”

San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.





„Uśpieni”

Molestowani w poprawczaku chłopcy postanawiają po latach zemścić się na swych oprawcach.





„Gra Geralda”

Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.





„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



„Hush”

Podczas kolacji ze znajomymi w dawnym domu mężczyzna zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę i jej nowego męża o złowieszcze intencje co do ich gości.





„Contratiempo”

Po przebudzeniu się w pokoju hotelowym obok martwej kochanki młody biznesmen zatrudnia wybitną adwokat, aby ustalić, do czego tak naprawdę doszło.





„Czerwony smok”

Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.





„Inni”

W zamieszkałej przez rodzinę Grace posiadłości zaczynają dziać się niepokojące rzeczy.





„Verónica”

Madryt, 1991 rok. Nastolatka po zabawie z planszą ouija odkrywa, że wokół niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy.





„Hostel”

Trzech przyjaciół jedzie na wakacje do Słowacji. Wkrótce zostają porwani i przeniesieni w sam środek piekła.





„Doktor Sen”

Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.





„Anihilacja”



Biolożka wyrusza na tajemniczą wyprawę tam, gdzie prawo natury nie istnieje.



„Rytuał”

Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach – być może ich ostatnią.





„Lśnienie”

Jack podejmuje pracę stróża odciętego od świata hotelu Overlook. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar.





„Czyj to dom?”



Para młodych uchodźców próbuje od nowa ułożyć sobie życie w Anglii. Ich wysiłki niweczy jednak upiorna siła związana z horrorem wojny w ich ojczystym Sudanie Południowym.



„Kobieta w czerni”



Młody adwokat przyjeżdża do rezydencji zmarłej klientki, by uporządkować jej dokumenty i przekonać się, że okolica nawiedzana jest przez ducha.



„Wywiad z wampirem”

Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.





„Adwokat diabła”

Kevin Lomax – wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.





„Dziwak”

Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.





„Dziwak 2”

Szukająca pracy videoblogerka odpowiada na ogłoszenie samotnie mieszkającego mężczyzny, który pragnie, aby nakręcić o nim film.





„Rany”



Barman Will znajduje telefon zgubiony przez jednego z uczestników burdy w barze. Zaczyna odbierać przerażające wiadomości, a jego życie szybko zmienia się w koszmar.



„Cam”



Alice robi kamerkowe pokazy, mając obsesję popularności w Internecie. Gdy kolejny raz nie udaje jej się zalogować na swój profil, odkrywa, że ma swoją replikę.

