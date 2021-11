Kal Penn zrobił coming out. Znamy go z serialu „Dr House”

11-letni związek aktora



Aktor zdradził informację o swoim związku w nowej książce „You Can’t Be Serious”. Podał, że jego wybranek ma na imię Josh, jednak w trosce o jego prywatność zdecydował nie ujawniać nazwiska mężczyzny. – Nie ma w tym wypadku żadnej osi czasu. Ludzie zastanawiają się, co się dzieje w różnych momentach swojego życia, więc cieszę się, że zrobiłem to, kiedy byłem już pewien – wyjaśnił Penn w rozmowie z magazynem „People”.

Serialowy Lawrence Kutner podał, że poznał swojego narzeczonego w 2009 roku, kiedy to pracował w Białym Domu jako zastępca dyrektora w Office of Public Engagement (pol. Biurze Zaangażowania Publicznego). Jak opisuje aktor, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy spotkali się po raz pierwszy, Josh miał włączyć w telewizji wyścigi NASCAR. Penn stwierdził, że znajomość skazana jest na zagładę. – Pomyślałem: To się nie uda. Mam jeden dzień wolnego, a ten koleś po prostu ogląda, jak samochody jeżdżą i skręcają w lewo? A nagle zorientowałem się, że minęło kilka miesięcy i co niedzielę oglądamy wyścigi NASCAR. Jak to się wydarzyło? – żartował.

„Tajemniczy” Josh

Chociaż do tej pory Penn nie był szczególnie otwarty ani na temat swojego związku z Joshem, ani swojej seksualności, niczego też nie ukrywał. W czerwcu, z okazji parady równości w Nowym Jorku, opublikował na Instagramie zdjęcie z trzema mężczyznami. „Page Six” pisało wówczas, że jeden z nich to „tajemniczy Josh”, a dwójka pozostałych to sekretarz ds. transportu Pete Buttigieg i jego mąż Chasten Buttigieg.

instagram Czytaj też:

Joanna Racewicz nie była na grobie męża we Wszystkich Świętych. „Najpierw była złość, potem żal”