Dobre filmy na Netflix, których prawdopodobnie nie oglądałeś

„Efekt hipnozy”



Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.



„8 Rue de l'Humanité”

Gdy w Paryżu zaczyna obowiązywać kwarantanna, dziwaczni mieszkańcy apartamentowca muszą przyzwyczaić się do nowego życia - i do siebie nawzajem.





„Jesteś tylko moja”

Gdy uroczy gliniarz okazuje się być obsesyjnym stalkerem, dziewczyna z malego miasta musi sama obronić się przed śmiertelnym zagrożeniem z jego strony.





„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.



„Szpak”

Walcząc z broniącym swojego terytorium szpakiem o kontrolę nad własnym ogrodem, pogrążona w żałobie Lilly nieoczekiwanie odnajduje wewnętrzny spokój i zdobywa się na odwagę, aby uzdrowić swoje związki.





„Hiacynt”



Robert, młody milicjant „z zasadami”, wpada na trop seryjnego mordercy gejów. W toku śledztwa poznaje Arka. Postanawia wykorzystać go jako informatora, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ta relacja wpłynie nie tylko na jego pracę, ale także życie osobiste.



„Proces Siódemki z Chicago”



Pokojowy protest przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii.



„Lighthouse”

Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.





„Lobster”

Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.





„Richard Jewell”



Amerykański ochroniarz ratuje życie tysięcy ludzi, zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie igrzysk olimpijskich. Tymczasem media podają fałszywą informację, jakoby to on był terrorystą. Czytaj też:

„Wiadomości” TVP kluczyły ws. użycia sceny z serialu Netfliksa. Twórcy memów są jednak bezlitośni