Meghan Markle na niepublikowanych fotkach z „W garniturach”. Serialowy kolega publikuje zdjęcia księżnej

Przypomnijmy, Meghan Markle w serialu „W garniturach” występowała od pierwszego do siódmego sezonu jako Rachel Zane. Mieszkała wówczas w Toronto i to tam poznała księcia Harry'ego w 2016 roku. Księżna Sussexu przestała grać w produkcji na krótko przed ogłoszeniem zaręczyn z członkiem rodziny królewskiej w listopadzie 2017 roku.

Zdjęcia Markle z planu serialu „W garniturach” co jakiś czas obiegają media społecznościowe. We wrześniu 2019 roku całą serię takich fotek zamieścił na swoim Instagramie Patrick J. Adams, który w produkcji wcielał się w obiekt miłosny Rachel Zane. Tymczasem teraz podobnymi zdjęciami podzielił się Rick Hoffman, czyli serialowy Louis Litt. Są to zdjęcia zarówno zza kulis produkcji jak i ze wspólnie spędzanego czasu poza studiem. Wszystkie fotki możecie obejrzeć w naszej galerii.

O czym jest serial „W garniturach”?

Harvey Specter (Gabriel Macht) jest najlepszym prawnikiem finalizującym umowy w Nowym Jorku. Jest arogancki, inteligentny. Jednocześnie cały czas robi wszystko z charakterystycznym dla siebie urokiem. Dostaje właśnie szansę na awans w firmie, w której pracuje. Musi jednak zatrudnić wspólnika, który studiuje prawo na Harvardzie. (Nie)szczęśliwym zbiegiem okoliczności na rozmowę kwalifikacyjną dostaje się Mike Ross (Patrick J. Adams), który nie jest nawet studentem, ale posiada fotograficzną pamięć oraz cechy osobowości podobne do Harvey'a, przez co wzbudza on u niego zainteresowanie.

Wszystkie dziewięć dotychczasowych sezonów serialu „W garniturach” oglądać można na Netfliksie.

