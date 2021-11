Uczestnik „Milionerów” usłyszał pytanie o „dupną mogiłę”. Wykorzystał dwa koła

Uczestnikiem środowego odcinka „Milionerów” był Bogdan z Gdyni, który kontynuował swoją grę po tym, jak w poprzednim odcinku zabrakło mu czasu. Gracz dotarł do dziewiątego pytania, zapewniając sobie gwarantowane 40 tys. złotych. Pan Bogdan wykorzystał do tego jedno koło ratunkowe – pytanie do publiczności. Uczestnika „Milionerów” dzieliły tylko cztery pytania od głównej nagrody.

Pytanie za 125 tys. zł brzmiało: „Słowniki etymologiczne podają, że dupna mogiła to:”. Odpowiedzi brzmiały A: lesisty pagórek, B: odpowiednik dzisiejszej cholery, C: próżny grób i D: nocnik. Mieszkaniec Gdyni przyznał, że nie znał poprawnej odpowiedzi na pytanie i nawet nie słyszał tego określenia. Gracz zdecydował się na wykorzystanie jednego z dwóch dostępnych kół ratunkowych.

Milionerzy. Pytanie o „dupną mogiłę” za 125 tys. zł. Uczestnik skorzystał z kół

Padło na pół na pół. System pozostawił dwie odpowiedzi C: próżny grób i D: nocnik. Pan Bogdan wciąż nie był pewny wyboru, więc postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego, które mu zostało, czyli telefonu do przyjaciela. Jego znajomy nie rozwiał wątpliwości uczestnika programu. Ostatecznie gracz strzelił, zaznaczając odpowiedź C, która była poprawna. Pan Bogdan odpowiedział na jeszcze jedno pytanie i ostatecznie zgarnął ćwierć miliona złotych.

Słownik etymologiczny języka polskiego podaje, że dupło, dziupło, dupla, dziupla i dupa to słowa, które kiedyś oznaczały wydrążenie, wypróchniałość, dziurę lub rysę. Z kolei mogiła oznaczała: większy nasyp nad grobem lub kopiec.

