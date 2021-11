Zna ją cały świat. HBO pokaże dokument o Alanis Morissette w ramach „Music Box”

Świat zdominowany przez mężczyzn

Dokument HBO pt. „Jagged”, w reżyserii Alison Klayman („The Brink”, „Ai Weiwei. Chiński głos ludu”), to kolejna produkcja z serii „Music Box”. Jej twórcy cofają się w czasie do 1995 roku, kiedy po premierze kultowego albumu „Jagged Little Pill” 21-letnia Alanis Morissette zdobyła sławę i szturmem wdarła się na scenę muzyczną. Wyróżnikiem jej utworów były zawsze szczere emocje i nazywanie rzeczy po imieniu, które poruszyły miliony fanów. Pozycja gwiazdy rocka była w świecie muzycznym tradycyjnie zarezerwowana dla mężczyzn, mimo to piosenki kanadyjskiej wokalistki były grane przez niemal wszystkie stacje radiowe, jej teledyski były pokazywane na antenie stacji MTV, a debiutancki album sprzedał się w 33 milionach egzemplarzy.

W filmie „Music Box. Jagged” zobaczymy wywiad-rzekę z Alanis oraz niepublikowane nigdy wcześniej materiały archiwalne, które są zapisem trudnych początków kariery młodej kanadyjskiej gwiazdy pop w zdominowanym przez mężczyzn przemyśle muzycznym oraz przeszkód, jakie musiała pokonać zanim została międzynarodową ikoną i artystką o ugruntowanej pozycji.

Kiedy premiera odcinka o Alanis Morissette?

Premiera dokumentu HBO „Music Box. Jagged” odbędzie się 20 listopada w HBO GO. Film jest kolejną produkcją z dokumentalnej antologii, pomysłodawcą której jest Bill Simmons. Pierwszym tytułem z serii był film „Woodstock 99: Pokój, miłość i agresja”.

Kolejne części antologii „Music Box”

W ciągu najbliższych tygodni w serwisie HBO GO zadebiutują też kolejne części antologii „Music Box”:

„DMX: Don’t Try to Understand” , w reżyserii Christophera Friersona. Twórcy filmu przez rok towarzyszyli z kamerą raperowi Earlowi „DMX” Simmonsowi, który po zwolnieniu z więzienia na początku 2019 roku próbuje odbudować swoją pozycję w przemyśle muzycznym, odzyskać swoją rodzinę i fanów. W nakręconym w konwencji cinéma vérité dokumencie obserwujemy jak muzyk próbuje wymyślić się na nowo i odkupić swoje winy. Earl „DMX” Simmons chce pozostać wierny sobie, by znów być ojcem, artystą i muzyczną ikoną – premiera w HBO GO: 27 listopada

, w reżyserii Christophera Friersona. Twórcy filmu przez rok towarzyszyli z kamerą raperowi Earlowi „DMX” Simmonsowi, który po zwolnieniu z więzienia na początku 2019 roku próbuje odbudować swoją pozycję w przemyśle muzycznym, odzyskać swoją rodzinę i fanów. W nakręconym w konwencji cinéma vérité dokumencie obserwujemy jak muzyk próbuje wymyślić się na nowo i odkupić swoje winy. Earl „DMX” Simmons chce pozostać wierny sobie, by znów być ojcem, artystą i muzyczną ikoną – „Listening to Kenny G” , w reżyserii Penny Lane, to wnikliwy i jednocześnie zabawny portret saksofonisty Kenny’ego G, najbardziej kasowego instrumentalisty wszech czasów i prawdopodobnie jednego z najsłynniejszych żyjących muzyków. Jego twórcy przyglądają się uważnie artyście znanemu niegdyś jako Kenny Gorelick i zastanawiają się, co jest głównym atutem saksofonisty, którego specyficzna interpretacja jazzu dała początek nowemu gatunkowi i podważyła podstawowe kanony sztuki i doskonałości. W szczerym wywiadzie Kenny G opowiada o swoim wykształceniu muzycznym, etyce pracy oraz kontrowersyjnej pozycji w panteonie jazzowych sław – premiera w HBO GO: 4 grudnia



, w reżyserii Penny Lane, to wnikliwy i jednocześnie zabawny portret saksofonisty Kenny’ego G, najbardziej kasowego instrumentalisty wszech czasów i prawdopodobnie jednego z najsłynniejszych żyjących muzyków. Jego twórcy przyglądają się uważnie artyście znanemu niegdyś jako Kenny Gorelick i zastanawiają się, co jest głównym atutem saksofonisty, którego specyficzna interpretacja jazzu dała początek nowemu gatunkowi i podważyła podstawowe kanony sztuki i doskonałości. W szczerym wywiadzie Kenny G opowiada o swoim wykształceniu muzycznym, etyce pracy oraz kontrowersyjnej pozycji w panteonie jazzowych sław – Dokument „Mr. Saturday Night” , w reżyserii Johna Maggio, jest kroniką błyskawicznej kariery australijskiego przedsiębiorcy Roberta Stigwooda. Po przeczytaniu artykułu na temat klubów nocnych w Brooklynie Stigwood postanowił zaryzykować i nakręcić Gorączkę sobotniej nocy, kultowy film z 1977 roku, który uczynił z Johna Travolty gwiazdę międzynarodowego formatu, a po wydaniu platynowej płyty ze ścieżką dźwiękową przyczynił się do renesansu gatunku disco. Album zawierał cztery utwory zespołu Bee Gees, które dotarły na szczyt list przebojów. Twórcy filmu przedstawiają rozwój kariery Stigwooda, który był managerem takich artystów jak Eric Clapton czy zespół Bee Gees, wyprodukował głośnie musicale, w tym m.in Jesus Christ Superstar, Tommy i Evita, przekonał wytwórnie filmowe, że ścieżka dźwiękowa może być równie kasowa, jak sama produkcja i zaznaczył się w historii amerykańskiego kina i przemysłu płytowego – premiera w HBO GO: 11 grudnia

, w reżyserii Johna Maggio, jest kroniką błyskawicznej kariery australijskiego przedsiębiorcy Roberta Stigwooda. Po przeczytaniu artykułu na temat klubów nocnych w Brooklynie Stigwood postanowił zaryzykować i nakręcić Gorączkę sobotniej nocy, kultowy film z 1977 roku, który uczynił z Johna Travolty gwiazdę międzynarodowego formatu, a po wydaniu platynowej płyty ze ścieżką dźwiękową przyczynił się do renesansu gatunku disco. Album zawierał cztery utwory zespołu Bee Gees, które dotarły na szczyt list przebojów. Twórcy filmu przedstawiają rozwój kariery Stigwooda, który był managerem takich artystów jak Eric Clapton czy zespół Bee Gees, wyprodukował głośnie musicale, w tym m.in Jesus Christ Superstar, Tommy i Evita, przekonał wytwórnie filmowe, że ścieżka dźwiękowa może być równie kasowa, jak sama produkcja i zaznaczył się w historii amerykańskiego kina i przemysłu płytowego – „Juice WRLD: Into the Abyss”, w reżyserii Tommy’ego Olivera, to kameralne i nowatorskie studium życia i błyskawicznej kariery genialnego, młodego rapera Juice'a WRLD, ilustrowana jego tekstami, licznymi kompozycjami i fragmentami freestyle’owych występów. Dynamicznie nakręcony film jest zapisem kariery urodzonego w Chicago muzyka, który dzięki wielkiemu przebojowi „Lucid Dream” w wieku zaledwie 18 lat osiągnął status gwiazdy i stał się jednym z najczęściej granych artystów. W dokumencie zobaczymy niepublikowane nigdy wcześniej nagrania, utwory muzyczne oraz wiele wywiadów z przedstawicielami branży, którzy opowiadają o zmaganiach rapera z nieoczekiwaną sławą, uzależnieniem od narkotyków i problemami psychicznymi – premiera w HBO GO: 18 grudnia



Czytaj też:

„Dom z papieru” z premierą w grudniu. Netflix pokazał oficjalny zwiastun finałowej części