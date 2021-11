Jared Leto opowiada nam o Morbiusie. „Stałem się kimś innym”

„Morbius” – Leto o filmie i samym bohaterze

„Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba” – brzmi oficjalny opis filmu „Morbius”.

– Morbius to bardzo ważna postać ze świata Marvela. Jest genialny. Jest silny. Ma wyjątkową moc. Ale wygląda na to, że nie umie nad nią zapanować. Wspaniale, że gram postać, która się tak przekształca. Stałem się kimś innym. Ta rola bardzo angażowała fizycznie. Widzimy Morbiusa w jego najsłabszej formie, a także, gdy jest potworem. To superbohater i potworny złoczyńca. Jestem postacią ze świata Marvela, której wcześniej nie było na ekranie. Ciekawe, jak możemy rozwinąć ten temat. Jest multum możliwości – zapowiada Leto, sugerując, że powstaną kolejne części filmu o nietypowym bohaterze.

Kim jest Morbius?

Morbius to istota humanoidalna, pseudo-wampir, a zarazem ktoś niezwykle przebiegły i diablo inteligentny. Wcześniej jednak bohater był młodym naukowcem, najmłodszym laureatem nagrody Nobla w dziedzinie biologii. Dr. Michael Morbius to postać, która na kartach komiksu po raz pierwszy pojawiła się w 1971 roku, w 101. numerze „The Amazing Spider-Man”. Początkowo był to tylko jeden z przeciwników Człowieka Pająka, jednak z czasem stał się ważną postacią tworzonego przez Marvela świata superbohaterów. Pojawiał się w historiach Blade'a i X-Menów. Znawcy komiksów oceniają tę postać jako jedną z najciekawszych w panteonie superbohaterów: głównie przez jej niejednoznaczność, wewnętrzną walkę oraz konwencję horroru, którą przemyca do całego gatunku.

Kto w obsadzie?

W rolę Morbiusa, który wielokrotnie przechodzi na ekranie metamorfozę, wciela się aktor znany z tego dobrze czyli Jared Leto. W obrazie zobaczymy także Matta Smitha (Loxias Crown), Adrię Arjonę (Martine Bancroft), Jareda Harrisa, Ala Madrigala czy Tyrese'a Gibsona.

Jak powstał film?

Przypomnijmy, plany filmu sięgają 2017 roku, kiedy to Sony oficjalnie przedstawiło plany na nowe wspólne uniwersum nazwane Sony's Marvel Universe. W jego skład wejść miały filmy o postaciach z komiksów Marvel Comics, związanych ze Spider-Manem. Pierwszym z nich był „Venom” z 2018 roku.

Kiedy premiera „Morbiusa”?

Premiera filmu „Morbius” zaplanowana jest na 28 stycznia 2022 roku.

