„Nasz Nowy Dom” – 250. odcinek programu już dziś. Będzie specjalny projekt!

Tym razem to remont specjalny. Ekipa musi przystosować do potrzeb mieszkańców dom czteroosobowej rodziny ze Stańkowej niedaleko Nowego Sącza. Małżeństwo, pani Ewelina i pan Jan wychowują bliźniaczki Natalkę i Klaudię. Dziewczynki urodziły się w zamartwicy, przez komplikacje przy porodzie obie wymagają codziennej kosztownej rehabilitacji i działań medycznych. Klaudia porusza się po domu na kolanach, ma też niesprawną rączkę. Dziewczynki od lat są podopiecznymi Fundacji Polsat i to właśnie dzięki pomocy Fundacji i specjalnemu wsparciu telewizji Polsat możliwy będzie ten remont, większy niż zwykle, trudniejszy niż można się było spodziewać...

– Kiedy zaczynaliśmy ten pogram, nikt z nas nawet nie marzył o tym, że będziemy świętować 250. odcinek programu „Nasz Nowy Dom„. My jesteśmy szczęśliwi, ale co jest najważniejsze, najszczęśliwsze są rodziny, którym daliśmy domy – mówi Katarzyna Dowbor.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii.

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

