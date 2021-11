10 najlepszych dramatów na Netflix. Przejrzyj listę i znajdź coś dla siebie

Zastanawiacie się, co obejrzeć na Netflix? Oto 10 dobrych filmów, które obejrzycie na platformie. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

„Cóż za piękny dzień”

Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.





„Małe kobietki”

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.





„Szpak”

Walcząc z broniącym swojego terytorium szpakiem o kontrolę nad własnym ogrodem, pogrążona w żałobie Lilly nieoczekiwanie odnajduje wewnętrzny spokój i zdobywa się na odwagę, aby uzdrowić swoje związki.





„Richard Jewell”

Amerykański ochroniarz ratuje życie tysięcy ludzi, zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie igrzysk olimpijskich. Tymczasem media podają fałszywą informację, jakoby to on był terrorystą.





„Winni”

Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.





„Skazani na Shawshank”



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.



„Piękny umysł”

Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.





„Historia małżeńska”



Po dziesięciu latach małżeństwo Nicole i Charliego zaczyna się rozpadać, gdy pojawiają się przed nimi nowe opcje kariery.



„Dwóch papieży”

Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.





„Malcolm i Marie”



Po premierze filmowiec wraca z dziewczyną do domu w doskonałym nastroju. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje o ich związku. Czytaj też:

