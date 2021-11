Recenzje „Spencer” o księżnej Dianie. Premiera już jutro, czy warto obejrzeć film?

Już w piątek 5 listopada w polskich kinach premierę będzie miał film „Spencer” w reżyserii Pablo Lorraine'a i na podstawie scenariusza Stevena Knighta, w którym w główną rolę wciela się Kristen Stewart, szerokiej publiczności znana z serii „Zmierzch”. Już w zwiastunie widać, jak wielką przemianę przeszła do roli aktorka. Jak oceniają film krytycy? Co warto wiedzieć o nim przed seansem? Mamy dla was garść informacji.

W 2022 roku minie 25 lat od śmierci królowej ludzkich serc. Księżna Walii zginęła wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, do którego doszło 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu. Samochód, wiozący księżną oraz jej kochanka Dodiego Al-Fayeda, uciekał przed paparazzi w trakcie drogi z hotelu Ritz Paris (własności Mohameda Al-Fayeda) do apartamentu przy ulicy Arsène Houssaye. Siedzący po lewej stronie pojazdu, kierowca Henri Paul i Dodi Al-Fayed zginęli na miejscu. Ranni zostali: Diana i ochroniarz Dodiego, Trevor Rees-Jones. Żaden z pasażerów nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Księżna Walii z ciężkimi obrażeniami wewnętrznymi została przewieziona do szpitala La Pitié-Salpêtriére, gdzie zmarła o godzinie 4:00 w niedzielę, 31 sierpnia 1997 roku. Miała 36 lat. Co wiemy o fabule „Spencer”? Akcja filmu dzieje się w grudniu 1991 roku, rok przed tym, jak księżna Diana i książę Karol ogłosili separację. Rodzina królewska spędza święta Bożego Narodzenia w posiadłości w Norfolk. „Choć krążą plotki o romansach i rozwodzie księcia i księżnej Walii w Sandringham House panuje spokój” – czytamy w oficjalnym opisie filmu. „Jest jedzenie i picie, strzelanie i polowanie. Diana zna tę grę. W tym roku będzie jednak zupełnie inaczej” – podają twórcy.