Duże problemy uczestniczki „Milionerów”. Wykorzystała trzy koła ratunkowe

W ostatnim odcinku „Milionerów” najszybsza w eliminacjach była Monika Nowak z Kłodzka, która na co dzień studiuje medycynę we Wrocławiu a swoją drogę zawodową widzi albo w okulistyce, albo w laryngologii. Trudności pojawiły się już przy pytaniu za 2 tys. złotych.

„Milionerzy”. W którym z państw przez ponad 27 lat stał tak zwany antyfaszystowski wał ochronny?

A) w Niemczech

B) w Wielkiej Brytanii

C) we Włoszech

D) we Francji

Uczestnik poprosił o pomoc publiczność zgromadzoną w studiu. Zdecydowana większość – 54 proc. wskazała na odpowiedź A. Monika Nowak postanowiła zaufać publiczności i wybrała odpowiedź A, która była poprawna. Kolejne problemy sprawiło pytanie za 10 tys. złotych.

„Milionerzy”. W jakim celu niektóre z roślin wytwarzają kofeinę?

A) dla szybszego wzrostu

B) dla ochrony przed owadami

C) żeby zwabić ludzi

D) dla lepszego kwitnienia

Uczestniczka musiała skorzystać z koła ratunkowego „pół na pół”. Ostatecznie postanowiła wybrać odpowiedź B, która okazała się poprawna. Również przy pytaniu za 20 tys. złotych potrzebna była pomoc. Monika Nowak wykorzystała ostatnie już koło ratunkowe – „telefon do przyjaciela”.

„Milionerzy”. Znajdź poprawną formę:

A) przywiązywać do czegoś uwagę

B) omylić się

C) ahy i ohy

D) opaczność boża

Partner uczestniczki wskazał na odpowiedź B. – To zaznaczę tę odpowiedź B – omylić się. Najwyżej zrzucę winę na Karola – powiedziała Monika Nowak. Odpowiedź okazała się poprawna, a zawodniczka mogła kontynuować grę o milion złotych.

