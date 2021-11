To będzie perełka w bibliotece HBO GO. Serial „Na wodach północy” z Colinem Farrellem już dostępny

„Na wodach północy” to serial, który powstał na podstawie książki Iana McGuire'a. Jest to osadzona w dziewiętnastym wieku opowieść o statku wielorybniczym, który wypływa do Arktyki z zabójcą na pokładzie. Cały serial jest już od dziś dostępny w HBO GO.

„Na wodach północy” – o czym jest serial?

Rok 1859. Patrick Sumner (Jack O'Connell) dołącza do załogi statku „Ochotnik" jako chirurg okrętowy i ma nadzieję, że podczas wyczerpującej fizycznie wyprawy wielorybniczej po wodach Arktyki będzie mógł zapomnieć o przeszłości. Bezwzględność żywiołów oraz skłonność do przemocy pozostałych członków załogi, a zwłaszcza brutalnego harpunnika Draxa (Colin Farrell), sprawi jednak, że to okaże się naprawdę trudne. Kiedy stanie się jasne, co jest prawdziwym celem wyprawy, z dala od bezpiecznego lądu i cywilizacji, będzie musiało dojść do konfrontacji dwóch mężczyzn.

Obsada i twórcy

W serialu „Na wodach północy” występują Jack O'Connell jako Patrick Sumner, Colin Farrell jako Henry Drax, Stephen Graham jako kapitan Brownlee, Sir Tom Courtenay jako Baxter, Sam Spruell jako Cavendish i Roland Møller jako Otto. W pozostałych rolach zagrali także Peter Mullan, Philip Hill-Pearson, Kieran Urquhart, Jonathan Aris, Stephen McMillan, Eliza Butterworth, Nive Nielson, Natar Ungalaaq, Jerry Laisa, Ipeelie Ootoova, Keenan Carpenter.

„Na wodach północy” to koprodukcja See-Saw Films i Rhombus Media. Za adaptację oraz reżyserię serialu odpowiada nominowany do BAFTY Andrew Haigh. Produkcja oparta jest na nominowanej do Nagrody Bookera książce o tym samym tytule autorstwa angielskiego pisarza i naukowca Iana McGuire'a.

Gdzie powstawał serial?

Twórcom produkcji zależało na autentyczności, w związku z czym obsada i ekipa serialu pracowała na Oceanie Arktycznym. Duża część zdjęć do produkcji realizowana została na północ od archipelagu Svalbard.

– Powieść Iana McGuire'a w niezwykle żywy sposób przywołuje brutalne piękno arktycznego środowiska. Wiedziałem, że muszę spróbować wnieść podobny realizm do serialu. Pomimo oczywistych wyzwań, realizowanie zdjęć na Arktyce wydawało się najlepszą opcją. Chciałem, żebyśmy wszyscy poczuli ten przenikliwy wiatr, przenikliwe zimno. Chciałem uchwycić strach, który wynika z bycia tak daleko od cywilizacji – powiedział reżyser Andrew Haigh.

Premiera serialu

Cały serial „Na wodach północy” („The North Water”) jest już dostępny w HBO GO. Jego emisja na antenie HBO zaplanowana została od 3 grudnia. Serial liczy 5 odcinków.

