Kurdej-Szatan pokazała wstrząsające nagranie. „Trzęsę się i ryczę! Mordercy!”

Aktorka często na swoim Instagramie zabiera głos w istotnych dla kraju i świata sprawach. Tym razem, nie przebierając w słowach, odniosła się do oburzającego nagrania, jakie zarejestrowano na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym. Wstrząsający filmik pojawił się najpierw na oficjalnym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać, jak kobiety z płaczącymi dziećmi na rękach szarpią się najprawdopodobniej z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy patrolują polską granicę. W tle słychać krzyki oraz płacz maluchów.

„Trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!”

„K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!” – napisała Kurdej-Szatan w opisie do filmiku, który sama dodała na swoim Instagramie. „Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!” – pytała, odnosząc się do sprawy śmierci 30-latki z Pszczyny.

Internauci reagują na wpis Kurdej-Szatan

Post do tej pory wyświetliło ponad 131 tysięcy osób. W komentarzach internauci zarzucają aktorce, że użyła „zbyt dosadnych” słów. „Mordercy? Nie widzę żeby kogoś mordowali a chyba nie można bezpodstawnie kogoś oskarżać” – czytamy. Pojawiły się oczywiście także wpisy dotyczące samych uchodźców. „Oni by się nie ciackal tylko głowy by leciały maja zakaz przekroczenia granicy a się pchają tam gdzie nie powinni” – stwierdził jeden z komentujących. „Oj jak się krzyczy wielce ze swojego pięknego domku. Niechże Pani ich weźmie do siebie, zaopiekuje dziećmi, wyedukuje, wykarmi, zapewni byt i opierunek” – napisała kolejna internautka.

Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. Tego jeszcze nie było! Zobaczcie remont specjalny ekipy programu