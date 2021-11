Co oglądać w weekend na Netflix? Lista filmów, które warto zobaczyć

„Armia złodziei”



Prequel „Armii umarłych”, w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.



„Zemsta rewolwerowca”



Wyjęty spod prawa przestępca dowiaduje się, że jego wróg wychodzi z więzienia, zbiera więc swój dawny gang, aby się zemścić.



„Efekt hipnozy”

Jenn ma wrażenie, że jej życie zawodowe i osobiste utknęło w martwym punkcie. Poddaje się hipnozie, jednak okazuje się, że wpadła w śmiertelną psychologiczną pułapkę.





„Body Cam”

Los Angeles. W deszczową noc zostaje zatrzymana podejrzana furgonetka bez tablic rejestracyjnych. Gdy ginie policjant, zapis kamery odczytuje tylko funkcjonariuszka Renee, która postanawia wyjaśnić śmierć kolegi.





„8 Rue de l'Humanité”



Gdy w Paryżu zaczyna obowiązywać kwarantanna, dziwaczni mieszkańcy apartamentowca muszą przyzwyczaić się do nowego życia - i do siebie nawzajem.



„Cóż za piękny dzień”



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Arcane”



Animowana seria o pochodzeniu dwóch kultowych bohaterek League of Legends — i o sile, która je rozdzieli.



„Miłosna pułapka”

Dziennikarka z Los Angeles leci na drugi koniec kraju, aby zrobić niespodziankę poznanemu na portalu randkowym facetowi. Nie tak to miało wyglądać.





„Yara”

Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy





„Mało prawodopodobny morderca”

Twórcy serialu podążają śladami mężczyzny, który prawdopodobnie uniknął sądu za zabójstwo, podając się za świadka zamachu na szwedzkiego premiera Olofa Palme.





„Our Ladies”



W Szkocji w latach 90. grupa uczennic szkoły katolickiej ma okazję pojechać do Edynburga na konkurs chóralny, ale od wygranej bardziej interesują je randki, imprezy i picie. Czytaj też:

