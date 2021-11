Zwiastun „Swan Song” wbije was w fotel. Mahershala Ali w podwójnej roli

Tytuł filmu, czyli w tłumaczeniu na polski „łabędzia pieśń”, to metaforyczna fraza oznaczająca ostatni gest, wysiłek lub przedsięwzięcie dokonywane przez daną jednostkę tuż przed śmiercią. Już ze zwiastuna „Swan Song” dowiedzieć się możemy, jak wyrażenie to scala się z fabułą.

O czym będzie „Swan Song”?

Mahershala Ali, zdobywca Oscara za rolę w filmie „Greenbook”, wciela się w Camerona, ojca i męża, stojącego przed bardzo trudną decyzją, związaną z nieuchronnością swojej śmieci. Jego lekarz proponuje dość niekonwencjonalne rozwiązanie, które może oszczędzić rodzinie mężczyzny całej traumy, wynikającej z jego choroby i zbliżającego się końca jego życia. Doktor Scott (w tej roli Glenn Close) projektuje i „budzi” do życia identyczną wersję Camerona, która ma te same wspomnienia, charakter i wszelkie cechy, aby zastąpić go w rodzinie. Już w zwiastunie widzimy, że cała sytuacja prowadzi do głębokiego konfliktu tożsamości w obydwu bohaterach.

Obsada i twórcy

Ten prowokujący do myślenia o tym, czego dokonalibyśmy, aby zatrzymać szczęście naszych bliskich dramat w klimacie science fiction, został wyreżyserowany i napisany przez zdobywcę Oscara Benjamina Cleary'ego. W obsadzie filmu, oprócz Aliego pojawiły się gwiazdy takie jak Glenn Close, Awkwafina czy Adam Beach.

Kiedy premiera?

Film „Swan Song” trafi na platformę Apple TV+ już 17 grudnia 2021 roku.

