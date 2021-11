„Batman” będzie thrillerem a nie filmem akcji? Oficjalny opis ujawnia ciekawe fakty o nadchodzącej produkcji

„»Batman« to ostry, pełen akcji thriller, który przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzowała Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie świadomość z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje” – czytamy w udostępnionym opisie filmu.

Czego dowiedzieliśmy się o nowym „Batmanie”?

Tym samym koncept wskazuje, że film będzie thrillerem, nie natomiast filmem akcji. Już przy okazji konferencji podczas DC FanDome, Pattinson przyznawał, że już po pierwszym spotkaniu w sprawie „Batmana”, jakie odbył z Mattem Reevesem, wiedział, że film będzie czymś zupełnie innym, niż dotychczasowe produkcje o bohaterze. Opis ujawnia ponadto, że Batman będzie dopiero „na początku swojej kariery”, co już wcześniej wskazywał, jednak nie bezpośrednio sam reżyser produkcji.

Fani, którzy na bieżąco obserwują nowinki na temat filmu, wiedzą, że „bezwzględny seryjny morderca”, o którym mowa w zajawce, to Człowiek-Zagadka (The Riddler/Edward Nashton) – złoczyńca cechujący się ogromnym ilorazem inteligencji, który zmusza Batmana do rozwiązywania makabrycznych zagadek i łamigłówek, tworzonych przez siebie samego. W najnowszym filmie wciela się w niego Paul Dano.

Najnowszy zwiastun „Batmana” sugeruje, że bohatera pochłania jego gniew, a Alfred Pennyworth (w tej roli Andy Serkis) martwi się o Bruce'a Wayne'a, podobnie zresztą jak i Kobieta-Kot Selyna Kyle (Zoe Kravitz). W dwóch dotyczasowych trailerach widzimy także pościg Batmobilem za Pingwinem, granym przez Colina Farrella.

Kiedy premiera „Batmana”?

Film „Batman” Matta Reevesa ma pojawić się w kinach na całym świecie 4 marca 2022 roku.

