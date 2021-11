Netflix ujawnił tytuły odcinków „Stranger Things 4”. Jest nowy klip!

6 listopada to wyjątkowy dzień dla fanów „Stranger Things” –6 listopada 1983 r. zaginął mieszkający w Hawkins w stanie Indiana Will Byers. Nikomu, kto oglądał hit Netfliksa, nie trzeba tłumaczyć, jak kluczowe było to wydarzenie! W nawiązaniu do tego dnia twórcy „Stranger Things” postanowili sprezentować fanom garść nowości. Poznaliśmy tytuły odcinków czwartego sezonu, a do sieci trafiły nowe materiały z serialu.

„Stranger Things 4”. Tytuły odcinków

Najnowsza odsłona "ST" będzie składać się z dziewięciu części. Oto ich tytuły:

Klub ognia piekielnego Klątwa Vecny Potwór i superbohaterka Drogi Billy Projekt Nina W głąb Masakra w laboratorium Tata Na gapę

Serial „Stranger Things” miał premierę w 2016 roku i za marszu podbił serca widzów i krytyków. Produkcja zdobyła ponad 65 nagród i 175 nominacji do tak prestiżowych nagród jak Emmy, Złote Globy, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards i wiele innych.

Serial był trzykrotnie nominowany do Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny i jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix. Trzeci sezon był oglądany w ponad 40 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech dni od premiery (to więcej niż jakikolwiek inny film lub serial Netflix w tym okresie) oraz w 64 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech tygodni.

Nowi aktorzy w 4. sezonie

W czwartym sezonie produkcji, który pojawi się na Netfliksie latem 2022 roku, zobaczymy nowe postaci. Wcielą się w nie:

Myles Truitt

Myles Truitt („Queen Sugar”, „Black Mafia Family”) zagra Patricka - gwiazdę koszykówki z Hawkins, który ma przyjaciół, talent i poukładane życie... dopóki szokujące wydarzenia nie sprawią, że wszystko wymknie mu się spod kontroli.





Grace Van Dien



Grace Van Dien („Charlie mówi, ”The Village„) jako Chrissy – cheerleaderka z liceum Hawkins i najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Jednak pod pozornie idealną powierzchnią kryje się mroczny sekret.



Amybeth McNulty

Amybeth McNulty („Ania, nie Anna”) zagra Vickie - lubianą i gadatliwą nerdkę z zespołu, która wpada w oko jednemu z naszych ukochanych bohaterów.



Regina Ting Chen

Regina Ting Chen („Queen of the South”, „Falcon”, „Zimowy Żołnierz”) zagra panią Kelly – lubianą doradczynię zawodową, która bardzo troszczy się o swoich uczniów – szczególnie tych, którzy mają największe problemy.