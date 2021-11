Perełki należące do Amy Winehouse na licytacji. Sukienkę sprzedano za rekordową sumę

Sukienki, torebki, okulary przeciwsłoneczne, perfumy, gitara. Dom aukcyjny Julien's Auction wystawił na sprzedaż ponad 800 przedmiotów należących do Amy Winehouse. Ceny wywoławcze wahały się od około 50 dolarów. Na aukcji pojawiło się wiele prawdziwych perełek m.in. skórzana torebka w kształcie serca marki Moschino, za którą nabywca zaoferował ponad 205 tys. dolarów. Do zdobycia były także słynne złote kozaki, w których Amy pozowała na okładce płyty „Frank”.

Rekordowa suma za sukienkę Amy Winehouse

Sukienka, która dla brytyjskiej piosenkarki została uszyta przez projektantkę Naomi Parry została sprzedana za ponad 243 tysiące dolarów, a więc wielokrotnie więcej, niż oczekiwano. Tą wyjątkową kreację wokalistka miała na sobie podczas koncertu w Belgradzie w czerwcu 2011 roku. Był to ostatni publiczny występ 27-latki. Już wtedy miała wyraźne problemy z narkotykami. Nie pamiętała tekstów piosenek, myliła, słowa i potykała się na scenie. 23 lipca 2011 roku artystkę znaleziono martwą w jej mieszkaniu w Londynie.

Rodzice Amy Winehouse, Mitch i Janis którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do organizacji aukcji poinformowali, że część zebranych pieniędzy zostanie przekazana do fundacji imienia artystki, której główną misją jest ochrona młodzieży przed popadnięciem w nałogi związane z narkotykami i nadużywaniem alkoholu.

Część rzeczy po licytacji, zanim trafi do rąk nowych właścicieli, będzie pokazana na wystawie „Amy: Beyond the Stage” zorganizowanej w The Design Museum w Londynie.

