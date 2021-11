„Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" ze zwiastunem. Kogo zobaczymy w kolejnej odsłonie?

Poprzednią część serii, tj. „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" zobaczyło w kinie niemal 2,4 miliona widzów. „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" wyreżyserowała Anna Wieczur. Komedia to produkcja MTL Maxfilm. Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

O czym będzie kolejny film z serii?

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia... Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu... A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata!

Kto w obsadzie?

W obsadzie czwartej części „Kogla Mogla" ponownie znaleźli się: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny, Anna Mucha, Katarzyna Łaniewska, Paweł Nowisz, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Joanna Jarmołowicz i Wojciech Solarz. Dołączyli do nich m.in.: Dorota Stalińska, Marian Opania oraz Karol Strasburger.

Widzowie mogą spodziewać się nieco rozbudowanego wątku filmowej pary, która zyskała ich ogromną sympatię – Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) i Piotrusia (Maciej Zakościelny). Dołącza do nich barwna postać mamusi.

– Nie od razu było wiadomo, kto zagra mamę Marlenki. Mieliśmy casting do tej postaci. Gdy przyszła Dorota Stalińska i zrobiła szpagat na zdjęciach próbnych, to nas oczarowała. Wiedzieliśmy, że tylko ona idealnie się do tego nadaje – mówi Ilona Łepkowska, która – tak jak przy wszystkich poprzednich częściach – odpowiada za scenariusz filmu.

Kiedy premiera filmu?

Film „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4" trafi do polskich kin już 7 stycznia 2022 roku.

Czytaj też:

Netflix ujawnił tytuły odcinków „Stranger Things 4”. Jest nowy klip!