Co warto obejrzeć w tym tygodniu na Netflix? Lista nowości

W ubiegłym tygodniu na platformie Netflix zadebiutowały „Yara”, „Dorwać mordercę” czy „Zemsta rewolwerowca”, które utrzymują się na liście najchętniej oglądanych. W najbliższych dniach z kolei będziemy mogli obejrzeć wyczekiwaną „Czerwoną notę” czy film „Pomiędzy”. Sprawdźcie listę.

„Zemsta rewolwerowca”



Łaknący zemsty bandyta Nat Love i jego gang postanawiają rozprawić się z Rufusem Buckiem, bezwzględnym przestępcą, który właśnie opuścił więzienie.



„Dorwać mordercę”



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



„Yara”

Zdeterminowana prokurator pochłonięta sprawą zaginionej 13-latki robi wszystko, aby dociec prawdy.





„Gdzie jest Marta?”

Zniknięcie nastolatki Marty del Castillo trafiło na pierwsze strony hiszpańskich gazet. O wciąż nierozwiązanej sprawie opowiadają jej rodzina, przyjaciele i policja. Oglądaj bez ograniczeń.



„Armia złodziei”



Prequel "Armii umarłych", w którym tajemnicza kobieta rekrutuje bankowego kasjera do pomocy w skoku na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.



„Narcos: Meksyk” sezon 3.



Nowe pokolenie bossów narkotykowych walczy o władzę, dziennikarze węszą w poszukiwaniu prawdy, a agenci rządowi balansują na cienkiej linii pomiędzy prawem i korupcją.



„Big Mouth” sezon 5.



W gęstej atmosferze romantycznych wyznań, gniewnych tyrad i złośliwych plotek kochaluchy i robaki nienawiści kolonizują serca uczniów gimnazjum Bridgeton.



„Arcane”



Twórcy gry „League of Legends” przedstawiają nowy serial animowany pt. „Arcane”. To osadzona w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun historia o początkach dwóch legendarnych bohaterek League — i o sile, która je rozdzieli.



„Pomiędzy” (ang. „Passing”) – 10 listopada



Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która teraz podaje się za białą.



„Happiness Ever After” – 10 listopada

W sequelu „Happiness is a Four-Letter Word” Zaza, Princess i Zim, zaczynają nowe rozdziały życia pośród strat, rodzinnych urazów i nowych miłości.



„Miłość i kłamstwa”, sezon 1. – 11 listopada



Reality show, w którym sześć par kontrolowanych przez nowoczesne urządzenia potrafiące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę za prawdę i zaufanie.



„7 więźniów” – 11 listopada

Ubogi nastolatek usiłujący wyrwać się spod władzy handlarza ludźmi musi dokonać wyboru między postępowaniem zgodnie z sumieniem a walką o przetrwanie.





„Magnezja” – 11 listopada



Na odciętym od reszty kraju skrawku ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru.



„Czerwona nota” (ang. „Red Notice”) – 12 listopada



Profiler FBI, który próbuje dopaść legendarnego złodzieja sztuki, musi zacząć z nim współpracować, żeby mieć jakąkolwiek szansę złapania pewnej arcysprytnej oszustki.

