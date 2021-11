Kolejna tragedia na planie filmu „Rust”. Operator oświetlenia w szpitalu, trwa zbiórka

Amerykańskie media informują, że Jason Miller przebywa w szpitalu, gdzie lekarze walczą o jego życie po tym, jak ukąsił go pustelnik brunatny. Operator oświetlenia pracował nad zakończeniem filmu „Rust” w Nowym Meksyku. W ciągu kilku dni Miller miał doświadczyć poważnych objawów, związanych z ukąszeniem, w tym martwicy ramienia i sepsy.

W sieci uruchomiona została zbiórka środków na leczenie mężczyzny. „Jest hospitalizowany i przechodzi codziennie kilka operacji, podczas gdy lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby zatrzymać infekcję i uratować jego rękę przed amputacją. To będzie bardzo długa droga do zdrowia. W najgorszym wypadku straci swoją rękę i będzie to całkowicie zmieni życie jego i jego rodziny” – czytamy.

Tragedia na planie filmu „Rust”

21 października na planie filmu „Rust” w reżyserii Joela Souzy, doszło do dramatycznego wydarzenia. Alec Baldwin, czołowy aktor produkcji, znany też z obrazów takich jak „Sok z żuka”, „Polowanie na Czerwony Październik” czy „Tramwaj zwany pożądaniem”, przypadkowo postrzelił dwie osoby – operatorkę i reżysera. 42-letnia Halyna Hutching zmarła na miejscu. Souza opuścił już szpital i jego stan jest stabilny.

