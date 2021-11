„Spider-Man. Bez drogi do domu” z oficjalnym plakatem. Potwierdza powrót dawnych wrogów

Spider-Man zawsze był jednym z największych atutów Marvela. Rozpoznawalnością przebijał pozostałe postaci MCU i dorównywał znanym na całym świecie gwiazdom konkurencji – Batmanowi i Supermanowi. Nic dziwnego więc, że każde doniesienie z planu filmowego z tą postacią w roli głównej to wiadomość rozchodzącą się z prędkością pożaru w suchym lesie.

O czym będzie „Spider-Man. Bez drogi do domu”?

Film „Spider-Man. Bez drogi do domu” opowiada o tym, jak po ujawnieniu swojej prawdziwej tożsamości zdemaskowany przyjazny bohater z sąsiedztwa nie jest w stanie oddzielić swojego normalnego życia jako Peter Parker od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Prosi o pomoc Doktora Strange’a, a wtedy sytuacja jeszcze bardziej się zaognia, zmuszając go do odkrycia, co naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Na plakacie, udostępnionym w poniedziałek 8 listopada w sieci, widzimy delikatne wskazówki co do tego, z jakimi przeciwnikami mierzyć się może Spider-Man w wyczekiwanej części „Bez drogi do domu”. Jest piach Sandmana, błyskawice Electro, ramiona Doktora Octopusa oraz Zielony Goblin.

Obsada i twórcy

Film wyreżyserował Jon Wats, a scenariusz napisali wspólnie Christ McKenna, Erik Sommers i Steve Ditko. W obsadzie znaleźli się między innymi: Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (May Parker), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jon Favreau (Hogan), Angourie Rice (Betty Brant), Jamie Foxx (Max Dillon) czy Benedict Wong (Wong).

Kiedy premiera filmu?

Film Spider-Man: Bez drogi„ trafi do polskich kin już 17 grudnia tego roku.



