Nie żyje Dean Stockwell. Jego kariera aktorska trwała ponad 70 lat

W rozmowie z portalem Deadline przedstawiciel rodziny aktora potwierdził, że Dean Stockwell zmarł w niedzielę 7 listopada w swoim domu z przyczyn naturalnych.

Stockwell urodził się w 1936 roku w North Hollywood i już, gdy miał 7 lat zadebiutował na Broadwayu, rozpoczynając karierę aktora dziecięcego. Wystąpił w „Podnieść kotwicę” (ang. „Anchors Aweigh”) u boku Franka Sinatry i Gene'a Kelly, a w 1948 roku w kontrowersyjnym filmie „Chłpiec z zielonymi włosami”. Największą popularność przyniosła mu jednak rola Alberta „Ala” Calavicciego w serialu NBC „Zagubiony w czasie” (ang. „Quantum Leap”), nadawanym w latach 1989-1993. Za to wcielenie wielokrotnie nominowany był do Emmy i Złotych Globów (tę ostatnią nagrodę otrzymał w 1990 roku). Stockwell był też nominowany do Oscara za rolę w filmie „Poślubiona mafii” z 1988 roku. Wcześniej otrzymał w Cannes dwie Złote Palmy - za „Bez emocji” z 1959 roku i „U kresu dnia” z 1962 roku.

W latach 60. wycofał się z aktorstwa i wrócił dopiero w 80. za namową Harry'ego Deana Stantona. Wspólnie zagrali w kultowej produkcji „Paryż, Teksas” Wima Wendersa. Stockwell pojawił się później także w „Diunie” czy „Blue Velvet” Davida Lyncha.

Czytaj też:

Barbara Kurdej-Szatan będzie miała problemy? Prokuratura wszczęła śledztwo