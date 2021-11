Radio ZET znów puszcza piosenki Michaela Jacksona. Rzeczniczka wyjaśniła, dlaczego

Michael Jackson wrócił na antenę Radia ZET utworem „Thriller” w Halloween. Małgorzata Kozieł, rzeczniczka prasowa firmy Eurozet, wyjaśniła tę decyzję w rozmowie z portalem press.pl.

— Od premiery filmu dokumentalnego „Leaving Neverland” minęło ponad dwa i pół roku. W tym czasie nie pojawiły się żadne dowody przesądzające o winie artysty, a sądy odrzucały kolejne pozwy oskarżycieli. Otrzymaliśmy też setki listów od słuchaczy z prośbami o przywrócenie utworów króla popu na antenę — tłumaczyła.

„Leaving Neverland” – czego dowiadujemy się z filmu?

Film „Leaving Neverland” jeszcze przez jakiś czas dostępny będzie do obejrzenia w Polsce na platformie HBO GO. W dokumencie dwóch mężczyzn – James Safechuck i Wade Robson, opowiadają o swoich relacjach z Michaelem Jacksonem.

Kim jest James Safechuck?

Safechuck miał 10 lat, gdy po raz pierwszy spotkał Króla Popu. Grał z nim wówczas w reklamie Pepsi. Jackson zaprzyjaźnił się z nim i wysłał później do jego domu ekipę filmową. - To było prawie, jak przesłuchanie - ocenia w dokumencie mężczyzna. Niedługo po tym Jackson został przyjacielem rodziny i zbliżył się do chłopca. - Mówił, że jest bardzo samotny. Był taki dziecinny. Czułam się, jakby to był mój syn - mówi matka Safechucka. James później wyjechał w trasę koncertową z Jaksonem, podczas której występował jako tancerz.



Wade Robson i spotkanie z Królem Popu

Wade Robson jest tancerzem i choreografem. Pracował z gwiazdami takimi jak Justin Timberlake i Britney Spears. Poznał Jacksona, gdy miał zaledwie 5 lat po tym, jak wygrał konkurs taneczny, w którym główną nagrodą było spotkanie z piosenkarzem. Jackson pozostawał w stałym kontakcie zarówno z Wade'em, jak i jego siostrą Chantal i ich matką Joy. Rodzina odwiedziła Króla Popu niedługo po tym na jego ranczo Neverland. Ostatecznie Joy przeniosła się z dziećmi do Los Angeles, aby wykorzystać możliwości, jakie Jackson oferował jej rodzinie.



Nadużycia

Safechuck uważa, że Jackson nawiązał z nim kontakty seksualne krótko po tym, jak się spotkali i trwało to aż do czasu, gdy osiągnął wiek 14. lat. Robson z kolei mówi, że nadużycia zaczęły się, kiedy miał 7 lat. Obaj mężczyźni twierdzą, że w momencie, gdy zaczęli dojrzewać, Król Popu zaczął się od nich odsuwać i szukał innych chłopców, którzy mieli zastąpić jego dotychczasowych "przyjaciół".



Jakie zarzuty wysuwają mężczyźni?

Z dokumentu wynika, że Jackson wykorzystał zarówno swój status gwiazdy, jak i ewidentną samotność, aby zdobyć zaufanie rodzin chłopców i spędzać z nimi dużo czasu. Zarówno Robson, jak i Safechuck szczegółowo opisują przeżycia seksualne i nadużycia, jakich wobec nich dopuszczać się miał piosenkarz. W dokumencie słyszymy o "nauce masturbacji", seksie oralnym, seksie analnym, wspólnych kąpielach i oglądaniu pornografii. Robson mówi, że trzymali się z Jacksonem przy ludziach za rękę, pocierając nawzajem przeguby swoich dłoni, co miało oznaczać, że mają ochotę na kontakt seksualny. Safechuck opowiada w dokumencie, że uprawiał seks z Jaksonem w wielu miejscach w Neverland i nie tylko tam. Według mężczyzn Jackson miał też przeprowadzać "ćwiczenia", żeby dany chłopiec szybko się ubierał, na wypadek, gdyby ktoś miał wejść do miejsca, w którym dopuszczają się czynności seksualnych. Miał mówić chłopcom, że to konieczne, ponieważ jeżeli ktoś dowie się o tym, co robią, to zarówno oni, jak i sam piosenkarz, pójdą do więzienia. Najbardziej uderzające jest jednak to, w jaki sposób obydwaj mężczyźni opisują siebie jako "zakochanych" w Michaelu Jacksonie i jak bardzo byli zdruzgotani po tym, jak Król Popu znalazł sobie "nowe obiekty zainteresowania". Safechuck mówi m.in. że on i Michael Jackson mieli nawet improwizowaną ceremonię ślubną. Piosenkarz miał też kupować mu biżuterię w zamian za czynności seksualne, których się dopuszczał wobec chłopca.



Dlaczego wcześniej nie opowiedzieli o nadużyciach?

W 1993 roku policja z Los Angeles wszczęła śledztwo mające związek z oskarżeniami rodziny 12-letniego Jordy'ego Chandlera, po tym, jak chłopiec na policji złożył zeznania o nadużyciach i podał dokładny opis penisa Jacksona. Wade Robson i James Safechuck zeznawali wówczas na korzyść Jacksona. Obydwaj mężczyźni mówią w dokumencie, że wcześniej zostali dokładnie przeszkoleni z tego, jak będzie wyglądać przesłuchanie. Ponadto bali się, ponieważ Jackson od kilku lat powatarzał im, że jeżeli coś powiedzą o nadużyciach, to też pójdą do więzienia. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą w 1994 roku. Jackson zapłacił rodzinie Chandlera 22 mln dolarów. W filmie dokumentalnym Robson i Safechuck tłumaczą, że nawet nie przeszło im przez myśl, że mogą oskarżyć Jacksona. Robson przerwał milczenie w 2013 roku, cztery lata po śmierci Jaksona, po tym, jak doświadczył załamania psychicznego tuż po urodzinach swojego pierwszego dziecka. Safechuck mówi, że miał podobne doświadczenia związane z narodzinami swojego pierwszego dziecka i został poproszony o odniesienie się do wywiadu Robsona, który ukazał się w telewizji.Czytaj też:

