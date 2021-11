15 najlepszych filmów akcji na Netflix. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy

„Incepcja”

Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.





„Everest”

Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej.





„Zjawa”

Hugh Glass szuka zemsty na ludziach, którzy zostawili go poważnie rannego po ataku niedźwiedzia.





„Nietykalni”



Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką „Nietykalnych” walczy z nielegalnym handlem alkoholem.



„Zemsta rewolwerowca”



Wyjęty spod prawa przestępca dowiaduje się, że jego wróg wychodzi z więzienia, zbiera więc swój dawny gang, aby się zemścić.



„Gorączka”

Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.





„Szeregowiec Ryan”

W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.





„Krwawe niebo”

Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.





„Interstellar”

Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.





„V jak Vendetta”

W totalitarnej Anglii jedyną osobą walczącą o wolność jest bojownik przebrany za Guya Fawkesa – V, który pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych młodą kobietę.





„Bękarty wojny”

W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera.





„Gladiator”

Generał Maximus – prawa ręka cesarza, szczęśliwy mąż i ojciec – w jednej chwili traci wszystko. Jako niewolnik-gladiator musi walczyć na arenie o przeżycie.





„Baby Driver”

Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.





„Helikopter w ogniu”

Oparty na faktach film opowiada o nieudanej akcji amerykańskiego oddziału 120 Delta, który miał za zadanie porwać dwóch poruczników zbuntowanych wojsk Somalii.





„Turysta”

Remake francuskiego thrillera pt. „Anthony Zimmer”. Amerykański turysta na wakacjach we Włoszech zostaje wplątany przez agentkę Interpolu w niebezpieczną intrygę.Czytaj też:

Radio ZET znów puszcza piosenki Michaela Jacksona. Rzeczniczka wyjaśniła, dlaczego