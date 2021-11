Leonardo DiCaprio obchodzi 47. urodziny. Które jego role fani oceniają najlepiej? Mamy listę TOP 10

10. „Wilk z Wall Street”



Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI.



9. „Pokój Marvina”

Bessie nie założyła rodziny, gdyż od lat opiekuje się obłożnie chorym ojcem. Gdy odkrywa, że ma białaczkę, prosi o pomoc niewidzianą od dawna siostrę.





8. „Pewnego razu... w Hollywood”

Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.





7. „Aviator”

Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.





6. „Django”

Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.





5. „Incepcja”

Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.





4. „Titanic”

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.





3. „Co gryzie Gilberta Grape’a”

Gilbert wiedzie nudne życie zajmując się swoim chorym umysłowo bratem, dwiema siostrami i otyłą matką. Dopiero poznanie Becky odmieni jego życie.





2. „Infiltracja”

Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.





1. „Złap mnie, jeśli potrafisz”

Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.



Ulubieniec reżyserów z najlepszymi rolami na swoim koncie

Leonardo DiCaprio urodził się 11 listopada 1974 roku w Los Angeles jako jedyne dziecko artysty i pisarza George'a DiCaprio i asystentki w kancelarii prawniczej Irmelin Indenbirken. Jego rodzice rozwiedli się po roku od jego narodzin.

Młody DiCaprio zaczynał karierę w reklamach i epizodycznych rolach. Przełomem był film „Co gryzie Gilberta Grape'a” z 1993 roku, w którym zagrał u boku Johnny'ego Deppa. Rola upośledzonego chłopca przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara. Dwa lata później zagrał u Agnieszki Holland w dramacie psychologicznym „Pokój Marvina”, a na ekranie towarzyszyły mu już takie gwiazdy jak Meryl Streep czy Diane Keaton. Rolą DiCaprio, z którą jest równie mocno kojarzony jest „Romeo i Julia” - za wcielenie się w głównego bohatera otrzymał w 1997 roku Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie. Później przyszła rola w „Titanicu”, jednym z najbardziej nagradzanych filmach w historii kina, wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona. DiCaprio wcielił się w dobrze znanego wszystkim Jacka Dawsona u boku Kate Winslet. Tam rozpoczęła się ich wieloletnia przyjaźń. Winslet i DiCaprio zagrali później razem także w obrazie „Droga do szczęścia”.

DiCaprio zagrał później w „Złap mnie, jeśli potrafisz” i „Krwawym diamencie” (za co otrzymał drugą nominację do Oscara. Stał się też jednym z ulubionych aktorów Martina Scorsese, co skutkowało rolami w: „Gangach Nowego Jorku”, „Aviatorze”, „Infiltracji” i „Wilku z Wall Street”.

W 2016 roku Leonardo DiCaprio w końcu doceniony został przez Amerykańską Akademię Filmową i otrzymał Oscara za rolę w filmie „Zjawa” Alejandro Gonzaleza Inarritu. W 2019 roku zagrał w przedostatnim filmie Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” u boku Brada Pitta.

