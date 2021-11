Serial „Arcane” zadowoli nie tylko fanów League of Legends. Netflix ma nowy hit

Filmy i seriale na podstawie gier? Przerabialiśmy to setki razy i prawie zawsze kończyło się tak samo. Zażenowaniem, znudzeniem, wzruszeniem ramion w najlepszym wypadku. Na palcach jednej ręki możemy policzyć produkcje, które jakoś się broniły, ale trudno też nazwać je hitami. „Arcane” może to zmienić, na co już teraz wskazują m.in. statystyki oglądalności. Pierwszy odcinek serialu obejrzały prawie dwa miliony widzów. Produkcja zrzuciła z tronu koreański „Squid Game”, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać.

Łatwo domyślić się, że początkowo przed telewizorami zasiedli głównie fani gry komputerowej, w oparciu o którą powstawało dziewięć odcinków „Arcane”. League of Legends to szalenie popularna przedstawicielka gatunku MOBA (multiplayer online battle arena), która w swojej kategorii konkuruje właściwie jedynie z Dotą 2. Premiera z ubiegłego weekendu jest kolejną odsłoną tej rywalizacji, ponieważ Dota również doczekała się swojego serialu animowanego – także dostępnego na Netfliksie.